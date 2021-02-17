Ученые: Коронавирус может жить от четырех до семи дней на стекле, пластике и нержавеющей стали

17.02.2021, 22:06, Разное

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Группа ученых из Индийского технологического института в Бомбее выяснила, что коронавирус способен жить от четырех до семи дней на стекле, пластике и нержавеющей стали. Специалисты попытались выяснить, как долго вирусы SARS-CoV-2 и COVID-19 могут сохраняться на различных поверхностях и как снизить их распространение.

COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, передается через дыхательные пути. Капли, содержащие вирус, при падении на поверхность также образуют фомит, служащий источником распространения инфекции. В исследовании, опубликованном в журнале Physics of Fluids, исследователи проанализировали высыхание капель на непроницаемых и пористых поверхностях. Они обнаружили, что капля остается жидкой на пористой поверхности в течение гораздо более короткого времени, что делает ее менее благоприятной для выживания вируса.

Научная работа показала: вирус дольше выживает на стекле, пластике и нержавеющей стали. Четыре дня SARS-CoV-2 живет на стекле и семь дней на пластиковых материалах и нержавеющей стали. На бумаге вирус сохранялся три часа и два дня на ткани. Автор исследования Сангхамитро Чаттерджи отметил, что для снижения риска заражения следует накрывать мебель в больницах и офисах (изготовленную из непроницаемого материала, такого как стекло, нержавеющая сталь или ламинированное дерево) пористым материалом, например тканью.

Меры предосторожности, чтобы остановить дальнейшее распространение COVID-19

Исследование предполагает, что в общественных местах, таких как парки, торговые центры, рестораны и залы ожидания в аэропортах, поверхности могут быть покрыты тканью, чтобы снизить вероятность распространения болезни. По словам ученых, 99,9% жидкости, содержащейся в каплях как на непроницаемых, так и на пористых поверхностях, испаряется в течение первых нескольких минут. После этого начального состояния на открытых твердых частях остается микроскопическая тонкая остаточная пленка жидкости, где вирус все еще может выжить.

Картонные коробки, обычно использующиеся компаниями электронной торговли по всему миру, можно считать относительно безопасными, поскольку они будут препятствовать выживанию вируса. Команда исследователей, включая Джанани Шри Мураллидхарана, Амита Агравала и Раджниша Бхардваджа из Индийского технологического института, обнаружила, что испарение остаточной тонкой пленки происходит намного быстрее в случае пористых поверхностей по сравнению с непроницаемыми поверхностями.

Распространение капель происходит благодаря капиллярному действию между жидкостью вблизи линии контакта и горизонтально ориентированными волокнами на пористой поверхности и в пустотах пористых материалов, что ускоряет испарение.

Зараженные капли могут распространять коронавирус

Исследователи заявили, что результаты проведенной работы, такие как продолжительность жизни жидкой фазы капли около шести часов на бумаге, будут особенно актуальны в определенных контекстах, например, в школах. По их словам, хотя этот временной интервал короче, чем у любого проницаемого материала, такого как стекло со сроком службы жидкой фазы около четырех дней, это может повлиять на замену ноутбуков.

Результаты исследования были получены при помощи лабораторного оборудования, а не через прямые прикосновения к материалам, что характерно для обычной жизни. Ученые рекомендуют не забывать о мерах безопасности и обрабатывать предметы и поверхности дезинфицирующими средствами.

Источник: www.thehealthsite.com