Мнение: Письмо студента

17.02.2021, 22:02, Разное

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Письмо одного студента. Когда будете читать, попытайтесь представить, кто это мог бы написать – ответ в конце.

Письмо студента.

На затем студент и член ЛДПР вырос и сменил пластинку.

«Закон, формально направленный на борьбу с реабилитацией нацизма, угрожает стать самым простым способом отправить в тюрьму любого, кому не нравится Сталин или обеляющий его преступления Путин»

Комментарий на предложение "праздновать смерть Сталина" – "Отличная идея.Смерть упыря – это праздник".

И подобные мутации бывают. Наиболее часто такое можно было видеть на примере перевертышей позднесоветской эпохи, которые при Брежневе восхваляли партию и КПСС, а в Перестройку и после, заделались "демократами", резко позабыв о том, что годами писали про "всесилие партии" и "мудрости вождей". Тот же Сванидзе, например. В данном случае, занятный пример запоздавшей мутации. Впрочем, там само членство в ЛДПР о многом говорит.

По наводке Сергея Колясникова https://zergulio.livejournal.com/ (там полностью про фигуранта).

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