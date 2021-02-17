 

Венедиктова прокомментировала дело стоматолога, которая била детей: Нужно ужесточать уголовную ответственность

17.02.2021, 22:00, Новости дня
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что в стране нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей. Об этом она сказала во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, пишет “Укринформ”.

Отвечая на вопрос о случае со стоматологом в Ровно, Венедиктова заявила, что этот вопрос у нее сейчас “номер один”.

“Нужно этим заниматься, и видимо, действительно необходимо принимать изменения в Уголовный кодекс, а может, даже, я приду с этим. Нам нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей. И надо подумать о ратификации Стамбульской конвенции”, – сказала она.

В Ровно две женщины обратились в полицию после посещения детского стоматолога. В интернете было опубликовано видео из ровенской клиники “Голливуд”, на котором врач Инна Кравчук трясет ребенка, грубо зажимает ему руки, хватает за шею.

Видео получило широкий резонанс. Кравчук уволили из этой клиники, полиция открыла против нее пять уголовных производств. Признавать свою вину врач отказывается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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