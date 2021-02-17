В Черкасской области школьницы выпили по 10 таблеток и попали в больницу

17.02.2021, 22:00, Новости дня

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Две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области наглотались таблеток в школе, их госпитализировали. Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок.

Пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Волк сообщила “Про все”, что “скорая” доставила школьниц в больницу с подозрением на отравление “Дротаверином”. Каждая из них приняла по 10 таблеток.

По ее словам, сейчас состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением медиков.

Уманские правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей. Об этом рассказала пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани.

Накануне две ученицы академического лицея “Гармония” в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток “Дротаверина”. 13-летняя школьница умерла, в 12-летняя – находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В комментарии hromadske в полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

“Дротаверин” является аналогом препарата “Но-шпа” и отпускается без рецепта. Следователи направили письма в Гослекслужбу Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации для предупреждения таких нарушений в будущем.

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