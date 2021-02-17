 

В Черкасской области школьницы выпили по 10 таблеток и попали в больницу

17.02.2021, 22:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области наглотались таблеток в школе, их госпитализировали. Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок.

Пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Волк сообщила “Про все”, что “скорая” доставила школьниц в больницу с подозрением на отравление “Дротаверином”. Каждая из них приняла по 10 таблеток.

По ее словам, сейчас состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением медиков.

Уманские правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей. Об этом рассказала пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани.

Накануне две ученицы академического лицея “Гармония” в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток “Дротаверина”. 13-летняя школьница умерла, в 12-летняя – находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В комментарии hromadske в полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

“Дротаверин” является аналогом препарата “Но-шпа” и отпускается без рецепта. Следователи направили письма в Гослекслужбу Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации для предупреждения таких нарушений в будущем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / США осудили решение Турции возобновить разведку в Восточном Средиземноморье

02.10 / В РФ начались продажи обновленного кросс-хетчбэка Kia Rio

23.10 / Создан новый нано-материал, захватывающий углекислый газ из промышленных выбросов

23.12 / В деле банка “Аркада” сообщили о подозрении еще трем лицам – Офис генпрокурора

07.12 / В межзвездном пространстве обнаружили неизвестное излучение

16.12 / Сытник: Я никогда ни с кем не ссорюсь

16.11 / Член СПЧ: В Совет по правам человека вошли известные и успешные в своих сферах люди

09.09 / Российская вакцина от COVID-19: изобретение века или пиар-кампания?

15.02 / Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене

13.07 / В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана погибло четверо военнослужащих, ночью перестрелка продолжилась

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска