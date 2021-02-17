 

Как и для населения. Кабмин ограничил цену на газ для религиозных организаций

17.02.2021, 22:00, Новости дня
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Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля установил предельную цену на газ для религиозных организаций на уровне 6,99 грн за 1 м³, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Цена будет действовать с 1 февраля по 31 марта.

Соответствующее изменение по предложению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко внесено в дополнение к постановлению №1236 от 9 декабря о введении карантина.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

После резкого повышения тарифов с января 2021 года и последовавших после этого протестов правительство на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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