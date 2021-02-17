 

Неадекватность действий правительства ставит под угрозу дальнейшее развитие страны – Гройсман

17.02.2021, 22:00, Новости дня
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Неадекватность действий правительства и нежелание видеть проблемы и трудности украинцев ставит под угрозу дальнейшее развитие страны. Об этом бывший премьер-министр Украины и лидер политической партии “Украинская стратегия Гройсмана” Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу ATR 17 февраля.

По его словам, полтора года назад Украина имела неплохие экономические перспективы, но  за небольшой промежуток времени запас прочности был уничтожен.

“Сейчас мы не преодолеваем пандемию и ее последствия, мы переживаем ее. И когда представители власти говорят о том, что все будет нормально, я хочу ответить: у вас, может, и будет нормально, а вот какой ценой обычные украинцы переживают и переживут кризис? На самом деле все плохо. И эта неадекватность действий порождает новые проблемы”, – отметил Гройсман.

Он отметил, что в промышленности свернуты программы капитальных инвестиций, вместо программ развития и поддержки предпринимательства является программа кредитования “5-7-9”. По ней деньги получили около 13% заявителей, общий объем выданных кредитов – более 20 млрд грн при общих потерях бизнеса из-за пандемии в сотни млрд грн.

“Из двух миллионов предпринимателей в Украине кредиты получили около 8 тысяч. Это сопоставимая помощь? Вместе с тем, в этом году мы видим, что объем государственных заимствований составит более 700 млрд грн – 60% бюджета. Это долги, которые дополнительно лягут на плечи всех украинцев”, – отметил экс-премьер.

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал 2020 года составляла менее 30 тыс. грн. Верховная Рада 4 декабря 2020 года разрешила выделить эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19.

Единоразовую помощь 8 тыс. грн получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в общем перечислено 3,64 млрд грн. Об этом 7 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

В декабре 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 153,64 млрд грн, в долларовом эквиваленте долг увеличился на $6,01 млрд. Об этом речь идет в информационной справке, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины (.docх).

По данным Минфина, в 2021 году Украина должна выплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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