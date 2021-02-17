Мнение: Путин, цены и погода

17.02.2021, 21:58, Разное

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Такие, оказывается, теперь “три источника и три составные части” российского развитого путинизма. Во всяком случае, в официозных СМИ (а других, почитай, уже и нет).

“…в ряде подконтрольных СМИ собрали сотрудников и озвучили новые вводные. Главное требование — перед президентскими выборами не давать никакого негатива вообще. “Все началось еще перед Новым годом, — говорит источник The Insider в одной из государственных телерадиокомпаний. — Первая установка — запретили давать любую негативную информацию. Все это было сделано якобы из благих побуждений: чтобы народ не напрягался, продолжал отдыхать и радоваться, и ни у кого не было испорчено настроение при просмотре новостей”. Руководство обещало, что после праздников все будет как прежде, но возвращения к старым правилам так и не произошло.

В январе в телерадиокомпании “Мир” прошло собрание, на котором было объявлено, что нейтрально-положительная повестка сохраняется до президентских выборов. “Было сказано, что нашу аудиторию интересуют только три темы: Путин, цены и погода. Больше на территории всей России и СНГ, где мы вещаем, ничего людей якобы не волнует. Поэтому верстаются выпуски, в которых первой новостью идет невиданный снегопад в Москве, второй — холода в Казахстане, затем — катаклизм где-то в Южной Америке, и напоследок — фестиваль холодца в русской глубинке. И это в вечерний прайм-тайм”.

https://theins.ru/obshestvo/91643

Больше всего, понятно, страдает Рен-ТВ: ““РЕН ТВ” лишился своего главного конька — раньше убийства, нападения, чрезвычайные происшествия становились первой новостью, сейчас этого делать нельзя. Шеф-редакторы огребают, если они, не дай бог, какой-то треш поставят в топы. В эфире не должно быть никаких ужасов, негативных новостей, если это не катастрофическое что-нибудь”, — говорит собеседник. По его словам, если новость нельзя не дать, она поворачивается “правильным образом”. Так, например, было с пропажей в Японском море рыболовецкого судна “Восток”. “Эта новость начиналась с того, что все силы брошены на спасение, делается все возможное и так далее”, — говорит источник. Кроме того, на канале существует запрет на все социологические опросы, если они не от ВЦИОМа, потому что, к примеру “Левада-центр” и РОМИР часто публикуют неприятную для властей информацию.

Формулировки сообщений о сбитом в Сирии российском летчике тоже тщательно выверялись. На “Мире”, в частности, их согласовывали на самом верху. “Первая фраза была утверждена председателем холдинга <Радик Батыршин — The Insider>. И звучала она примерно так: “С криком “Это вам за пацанов!” российский летчик подорвал себя гранатой”. Далее все сводилось к тому, что немедленно был нанесен удар по позициям боевиков”, — рассказывает собеседник”.

Ну и про Путина дивное:

“В целом от предвыборной тематики государственные СМИ практически отказались, дают только официальные данные Центризбиркома — заявления и поездки всех кандидатов, кроме Владимира Путина, игнорируют. “Любое заявление Путина обязательно должно быть в эфире, хоть тушкой, хоть чучелом”, — говорит сотрудник “РЕН ТВ”. Кроме того, на канале существует давняя традиция, не связанная с выборами: рядом с новостью о Путине не должно быть негатива, то есть когда верстается выпуск, этот сюжет нужно “проложить” чем-то — нельзя давать встык сообщения о президенте и какую-то катастрофу. Слово “Путин” нельзя употреблять в негативном ключе на “Звезде”. Если кто-то из гостей это делает, при монтаже данный момент вырезают — в итоге, если и остается какая-то критика, то обезличенная.

Кроме того, в ряде СМИ, в частности, на “Мире”, запрещено давать в одной новости Путина и остальных кандидатов, даже если это сообщение от ЦИК. Действующий президент должен быть в одной новости, все остальные — в другой. Нельзя теперь говорить и о планах Владимира Путина, потому что, если вдруг они изменятся, кто-то может подумать: “Какой у нас необязательный лидер — обещал, но не поехал”. Запрещены любые оценки его деятельности, кто бы их ни давал. “Идея такая: не существует таких авторитетов, которые бы могли оценивать президента, — рассказывает сотрудник ТАСС. — Журналисты над этим смеются, но тут же пишут так, как надо”.

А вы хотите, чтобы вам по телеку (!) рассказывали про расстрел путинских добровольцев в Сирии. С ума, что ли, сошли?!

Северная Корея, ау!! Мы идем к тебе!” (2018)

Ровно в этот день 3 года назад! Перечитал сейчас – и неожиданно осознал, что уже очень давно вообще ничего не слышно про невероятные ратные подвиги российских “ихтаместь” в Сирии. Прямо складывается ощущение, что мы оттуда вообще ушли. Полная тишина.

Что до изложенных “правил показа на ТВ” – так они, похоже, с тех пор уже не изменялись.