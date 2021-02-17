Мнение: О возвращении России в «святые 1990-е»

17.02.2021, 21:56, Разное

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По мнению нынешнего российского президента Владимира Путина, «люди уже не просто ждут, а справедливо требуют… перемен». Эти слова, прозвучавшие словно бы приветом из конца 1980-х, могли бы считаться своего рода итогом последней путинской семилетки, когда Россия приросла территориями, но потеряла в развитии, скатившись в новый застой. Доходы граждан, кстати, так и не восстановились после Крыма…

Но есть характеристика получше. Итог работы «как раб на галерах» – налицо.

Впервые с начала 1990-х в России могут появиться продовольственные карточки. Причём… с одобрения самого Владимира Путина.

Надо сказать, он долго сопротивлялся этой идее. Так долго, что сам же признал: решение перезрело и запоздало. Но деваться уже некуда.

Президент России Владимир #Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы сообщил, что считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов. Даже если сейчас этот вопрос уже не так актуален, как в разгар пандемии.

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определённые проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», – заявил глава государства.

Итак Россия стоит перед введением талонов на еду для малоимущих. Которых в процветающей стране – каждый восьмой. И это речь только о тех, кто официально живут за чертой бедности. Причём само понятие прожиточного минимума в России таково, что он, по сути, представляет собой грань физического выживания, когда денег хватает только на минимальный продуктовый набор, квартплату и самое дешёвое пальто раз в 10 лет.

Для любителей равняться на Америку – черта бедности в #США рассчитывается на основе потребительской корзины, куда входит около тысячи продуктов питания, потребительских товаров и услуг, позволяющих жить весьма полноценной жизнью – вплоть до мобильной связи, интернета и собственного автомобиля. Да, расходы на бензин и Netflix в Америке тоже считаются при определении федеральной черты бедности.

Российский прожиточный минимум включает примерно полторы сотни товаров и услуг, потребление которых жёстко нормировано. Например, в продуктовый набор трудоспособного россиянина входит только 156 граммов мясных продуктов – даже не мяса! – в день. И сало, и бумажная колбаса тоже считаются в этой категории. С одеждой и коммуналкой тоже всё не просто.

Прежде потребление товаров и услуг из минимальной корзины жёстко нормировалось. Не так давно российские власти от этого подхода отказались. И теперь на одежду можно потратить примерно половину от стоимости продуктового набора. Плюс ещё столько же – на услуги. Последнюю графу практически полностью съедает ЖКХ: законом установлено, что плата за коммуналку не может превышать четверти месячного дохода, но почти везде тарифы выше. Так что на общественный транспорт и тем более на кино с театром не остаётся ничего. На лекарства, кстати, тоже.

То есть, на самом деле, российский #прожиточныйминимум – это уровень беспросветной нищеты. Но даже и его власти в 2020-х уже не могут обеспечить в денежном выражении, предлагая взамен «помощь» натурой. А уж как она будет на практике реализована в каждом субъекте Федерации – вообще пока загадка. Может быть, и в виде талонов на определённые виды продуктов питания, которые ещё нужно будет отоварить где-то в магазине…

Продуктовые карточки вводились в нашей стране в годы войны и в безвременье постперестроечной разрухи – в 1990 году. Теперь, 30 лет спустя, к ним снова решено вернуться. Это всё понятно и знакомо…

Только одно не ясно: итог 20 «золотых» путинских лет, когда нефтяные доходы лились полновесным потоком – это война или разруха?

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