Мнение: Кто сыграл роль свирепового ОМОНовца?

17.02.2021, 21:50, Разное

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Журналиста издания Real Viewer Федора Худокормова 2 февраля никто из силовиков ни пальцем, ни дубинкой не трогал… Даже мысли такой ни у кого не было. Все видеозаписи – фальшивки…

Именно это следует из ответов полиции на запросы столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, которая на заседании Мосгордумы заявила: «По сведению главного управления МВД по городу Москве была организована специальная комиссия <…> по проверке данных, которые поступили в СМИ. Итоги проверки говорят о том, что эти данные не подтвердились».

Это что же получается? Выходит, что Федора Худокормова огрел дубинкой какой-то оборотень, раздобывший форму и амуницию, и сыгравший роль свирепого ОМОНовца-беспредельщика?

Я правильно всё понял? Или как?

Рис. отсюда