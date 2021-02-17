Коуч для куриц: готовы? – Личное мнение

17.02.2021, 21:46, Разное

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На днях вы мне задали в комментариях вопрос о доходах мужа Бородиной.



Фото: Соцсети

Процитирую:

Блин! Лен, я слышала что муженёк Бородиной достаточно богатенький Буратино. У его отца очень много денег и он у него «пашет»,и типа не Альфонс он а все тщательно скрывает. Правда ли?



Лучшим ответом на этот вопрос будет заявление самого Омара Курбанова.

Оно настолько прекрасно, я так смеялась, когда его читала, что, пожалуй, приведу его целиком:

Я просто в шоке, от того, как много женщин пытаются построить идеальные отношения, но идут неверным путем. Вот ты. Да-да, именно ты – такая умная и красивая, почему несчастна? Почему каждый день просыпаешься с мыслью о том, что бы такого сделать, чтобы стать еще привлекательнее, еще сексуальнее, еще заботливее и удобнее. Почему так отчаянно пытаешься соответствовать чьим-то идеалам женственности? Почему не посмотришь в зеркало и прямо не спросишь себя, чего хочешь именно ты. Я серьезно, сотни сообщений с разными проблемами, но с одной и той же первопричиной. Всё. Я сдаюсь. Я наконец решил вас объединить. Уже совсем скоро мы сможем пойти верным путем вместе. Если вы готовы, конечно. Готовы?

Мужчина, у которого действительно много денег, который «пашет» в серьёзном бизнесе, будет, по-вашему, пробовать себя в роли коуча для куриц?

Это, во-первых.

Во-вторых, а что же ты — да-да, именно ты — не помог своей бабе?

Почему она у тебя «просыпается с мыслью о том, что бы такого сделать, чтобы стать еще привлекательнее, еще сексуальнее, еще заботливее и удобнее»?

Почему твоя жена, мать твоего ребёнка «так отчаянно пытается соответствовать чьим-то идеалам женственности»?

Что с ней не так, и почему ты не смог помочь этой до ужаса зажатой, закованной в цепи комплексов женщине?

Почему твоя баба фотошопит себя до неузнаваемости? Почему постоянно стирает нос в фоторедакторе, вытягивает ноги и изменяет овал лица так, что выглядит не как собственное отражение в зеркале (довольно-таки неказистое), а как какая-то другая, достаточно привлекательная женщина, не имеющая с реальной Ксенией ничего общего?



Фото: Соцсети

Почему твоя баба фотошопит даже ребёнка?

Почему ты сам — один сплошной ходячий фотошоп без определённого рода деятельности?

Впрочем, род деятельности тут предельно понятен: муж Бородиной, по совместительству — дрессировщик породистых котов, купленных на деньги жены, и коуч для куриц в Инстаграме, зашедших в твой аккаунт по одной и только по одной причине: ты — муж Бородиной, не более того.

Всего лишь Бородиной, почти два десятка лет просидевшей на одной бревне с пту-шниками, разбирая из сопли, залёты и драки.

Пытаюсь составить психологический портрет женщины, которая запишется на мастер-класс или вебинар к дрессировщику кота Шантика.

Какая она?

Поможете?

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