 

Адвокат раскритиковал ЕСПЧ за требование освободить Навального

17.02.2021, 21:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аграновский убеждён, что такое решение ЕСПЧ нанесёт серьёзный ущерб отношениям России с судом, а также с Европейским союзом в целом. Юрист добавил, что оно также навредить тысячам россиян, находящимся в ожидании решений суда, поскольку Кремль скорее выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ, чем освободит Навального.

Адвокат выразил уверенность, что решение правового института не соответствует правилу 39 регламента о применении обеспечительных мер. Он пояснил, что данное правило применяется лишь при наличии угрозы жизни и здоровью осуждённого, а также при запрете на экстрадицию, добавив, что оно используется редко и с осторожностью. По мнению эксперта, в случае с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) таких обстоятельств нет.

Дмитрий Аграновский предположил, что не все страны поддержали решение ЕСПЧ по Навальному. Он допустил, что перевес голосов обеспечили Литва и Латвия, которые якобы находятся под контролем США.

Министр юстиции России Константин Чуйченко, в свою очередь, назвал требование ЕСПЧ “беспрецедентным вмешательством в деятельность российских судов”. Представители Минюста отметили, что требование освободить Алексея Навального является неправомерным и необоснованным и не указывает ни на одну норму, позволяющую вынести такое решение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / В Белоруссии накрыли притон с почтовыми голубями, агитирующими за оппозицию

14.07 / НЛО и феномен отсутствующего времени

06.09 / Снова несвободна: Памела Андерсон встречается со своим телохранителем

20.01 / Мнение: “Образцовая” кампания Франции

09.07 / Балканы бьются на счастье

20.12 / Мнение: День рождения ВЧК

11.12 / Дочь Олега Ефремова: «На тот свет моего сына забрал отец»

08.02 / К Аллаху из-под палки

12.09 / Мнение: Письмо: “Любовь тоже по барабану”

08.10 / Мнение: Полвека назад Солженицын отменил советскую власть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска