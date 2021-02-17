Адвокат раскритиковал ЕСПЧ за требование освободить Навального

17.02.2021, 21:44, Разное

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Аграновский убеждён, что такое решение ЕСПЧ нанесёт серьёзный ущерб отношениям России с судом, а также с Европейским союзом в целом. Юрист добавил, что оно также навредить тысячам россиян, находящимся в ожидании решений суда, поскольку Кремль скорее выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ, чем освободит Навального.

Адвокат выразил уверенность, что решение правового института не соответствует правилу 39 регламента о применении обеспечительных мер. Он пояснил, что данное правило применяется лишь при наличии угрозы жизни и здоровью осуждённого, а также при запрете на экстрадицию, добавив, что оно используется редко и с осторожностью. По мнению эксперта, в случае с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) таких обстоятельств нет.

Дмитрий Аграновский предположил, что не все страны поддержали решение ЕСПЧ по Навальному. Он допустил, что перевес голосов обеспечили Литва и Латвия, которые якобы находятся под контролем США.

Министр юстиции России Константин Чуйченко, в свою очередь, назвал требование ЕСПЧ “беспрецедентным вмешательством в деятельность российских судов”. Представители Минюста отметили, что требование освободить Алексея Навального является неправомерным и необоснованным и не указывает ни на одну норму, позволяющую вынести такое решение.