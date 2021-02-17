Мнение: Письмо: “Ответила взаимностью”

17.02.2021, 21:32, Разное

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Это письмо сами разбирайте.

Здесь автор говорит о каком-то “эмоциональном имидже”, непонятно где взяв эту ерунду.

И вообще читает блог краем глаза и прочитанное переворачивает.

Примерно так же она слушает своего молодого человека, задницей, а не ухом, чем очень его бесит.

Такая как автор может взбесить любого и сама об этом догадывается, поэтому волнуется, как бы ей дотянуть до свадьбы.

Но после свадьбы, если она вдруг состоится, все будет намного хуже, потому что у автора – динамично растущая Попрошайка, векторная, а еще векторная Училка с Ученицей. То есть плохая у нее ситуация.

sir_charlestone

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Ваш пост об эмоциональном имидже затронул мои переживания и я хочу попасть на разбор в вашу рубрику evolutiolab. Я не претендую на оправдания или приукрашивания ситуаций, для меня важно найти правильную нить поведения в периоды эмоционального взрыва жениха…

Мне 24, ему 26 (В.), мы живем вместе полгода (вместе 1,5 года), съехались после предложения. Я работаю педагогом и озвучиваю кино, он – руководитель нескольких отделов в фирме. Я зарабатываю меньше, но общий вклад в квартиру, накопления и питание вношу без проблем, беру на себя большую часть быта, забочусь о ресурсах внутри дома. Он ведет лидирующую позицию в наших отношениях и я принимаю это, тк осознаю его вклад в наш досуг, накопления на свадьбу и отпуск, подарки и тд. Он всегда готов к диалогу в любой ситуации, для меня важно это качество и я уважаю его за его проницательность и желание обсудить разные взгляды на ситуацию. Но есть это «но», которое выбивает меня из колеи… вышибает и делает беззащитной. Его эмоциональные взрывы по любому поводу и желание учить меня.

Причина его взрывов может быть в чем угодно: «Я специально приготовила горькую яичницу и он не может ее есть»; «Я специально брилась его бритвой»; «Я специально сломала его зарядку» и тд… Взрывы сопровождаются громкими возмущениями, битьем подушек и претензией, что моя реакция на то, что его тронуло, является причиной такого масштабного недовольства.

Я осознаю, что действительно суетлива, правда не замечаю многих вещей, я стараюсь сдерживать эмоции и говорить ровно, чтобы не усугублять ситуацию, потому что не могу нести ответственность за его эмоции. Но иногда его давление настолько сильное, что я из взрослого человека превращаюсь в ребёнка. Энергии нет абсолютно, я могу заплакать, хотя мне это неприятно, что я решаю конфликт именно таким способом, могу обидеться, дистанцироваться и тд. Иногда я проигрываю и передаю ему рычаг решения проблемы, но тогда превращаюсь в ученицу, которая действительно оплошала и должна быть внимательнее и слышу «Вот без меня ничего не можешь сделать» – остаётся согласиться, чтобы закончить эту перепалку, становлюсь слабой, нежной… как ребёнок, а не взрослый адекватный человек и меня это задевает.

Иногда удаётся взять ситуацию в свои руки: Он так же эмоционален во время игр и ненавидит проигрывать. Очередная игра началась с повышенного тона, что я не так играю, что бешу его своими действиями и тд. Я сказала, что выключу игру, если он продолжит. Сказал «выключай» – Я вышла из игры и пошла заниматься своими делами. Меня немного трясло, я старалась сохранять свою позицию до конца, просто держаться своего выбора… С утра я написала ему, что «мне дороги наши отношения и я не хочу, чтобы мы ссорились из-за какой-то игры. Поэтому я делаю выбор не играть больше», он искренне извинился и я ответила взаимностью, потому что тоже могу быть неправа.

Он прекрасный человек, целеустремленный и очень умный, он признаёт свои ошибки и я искренне уважаю его за это и стараюсь ответить тем же. Меня беспокоит именно моя линия поведения. Как мне вести себя во время этих взрывов? Я стараюсь не обесценивать его претензии, тк то что бред для меня, может быть важным для него. Я стараюсь прислушаться, но его реплики в мою стороны равны спору с оппонентом, они бывают беспощадны и нацелены аргументировать победу мнения. Он прямо сказал, что в такие моменты не учитывает меня, как человека, которому нужен более мягкий подход в силу наших отношений, я становлюсь оппонентом. И мне больно от этого. От беспощадности в мою сторону. Я стараюсь трезво оценивать эти факторы, но даю слабину и иду на поводу эмоций, что приводит к той версии меня (капризной, обидчивой, детской), которую я не могу контролировать.

Скажите пожалуйста, как проработать эмоциональный имидж в моем случае?

Спасибо.