 

Мнение: Зеленая зона

17.02.2021, 21:26, Разное
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Пентагон сообщил, что в Вашингтоне до сих пор остается порядка 6000 военнослужащих Национальной гвардии, и в течение месяца примерно тысяча будет выведена из города.

По всей видимости, 5 тысяч человек теперь станут на продолжительное время обеспечивать безопасность явочным порядком созданной "зеленой зоны". Демократы, проведя в стране "цветную революцию", получили вместе с ней и все причитающиеся последствия в виде спущенных с цепи радикалов, которых теперь нужно как-то вводить в прежнее русло. Что, как известно, не самая простая задача. Люмпены, получив право на беззаконие, крайне неохотно возвращаются в прежнее жалкое существование. Но логика, в которой сделавший свое дело мавр должен уйти, не оставляет им никаких шансов. Когда потребуется – их снова приласкают и дадут возможность побесчинствовать. А теперь – пора и в стойло.

Правда, просто так сделать это непросто, а потому "зеленая зона" в центре Вашингтона становится из временной меры безопасности в меру постоянную. 5 тысяч военных – вполне достаточно, чтобы оборонять внешний периметр зоны, внутри же обеспечивать безопасность победителей будут "обычные" спецслужбы и полиция. Примерно дивизия силовиков на несколько правительственных кварталов – вполне достаточно, чтобы отбиться от неорганизованных толп бандитов.

Анекдот про то, что в США не может быть цветной революции, так как там нет американского посольства, уже неактуален. Штаты справились и без посольства. То, что Вашингтон теперь не слишком отличается от Багдада, неважно – важен результат, который демократов вполне устраивает. А мелкие неудобства – вполне приемлемая плата за успех.

Источник: Эль Мюрид



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