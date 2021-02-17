Мнение: Бензиноёмкость зарплат, доступные российские автомобили и хакеры-механизаторы

17.02.2021, 21:20, Разное

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1. Как и ожидалось, россияне в 2020 году продолжили богатеть – если взять средние зарплаты в стране и пересчитать их на цену бензина. Периодически возникающее бурления СМИ на тему «бензин ужасно подорожал, ужас-ужас-ужас» вновь оказались фактически неверными. Данные за 2020 год приводит в общей таблице коллега genby:

https://genby.livejournal.com/904494.html

2. К вопросу о том, зачем была нужна локализация российского автопрома, которую недовольные с таким негодованием встречали 15 лет назад. Помните все эти многочисленные возгласы про «проклятое место»: дескать, не нужен нам в России никакой автопром, лучше уберите пошлины, чтобы мы могли дёшево покупать подержанные автомобили из Европы, Японии и США.

Что же, вот свежая сравнительная таблица. В России автомобили стоят значительно дешевле, чем за рубежом:

https://www.autonews.ru/news/6023e9a69a79476598865406

К примеру, новая шкода стоит в России 1,5 млн рублей. В Чехии — 2 млн. В Германии — 2,5 млн.

Новый логан стоит в России 700 тысяч. В Латвии и Румынии — 750 тысяч. На Украине — 1 млн.

3. «Их нравы». Американские фермеры вынуждены взламывать собственные трактора, так как без пиратской прошивки их не починить:

https://habr.com/ru/company/itsumma/blog/542138/

Фермеры стали первыми жертвами «запрета на ремонт», поскольку большая часть оборудования на фермах требует постоянного технического обслуживания.

Компании вроде John Deere максимально затрудняют проведение «несанкционированного» ремонта, вынуждая обращаться к официальным дилерам. Фермеры рассматривают эту корпоративную стратегию как посягательство на своё законное право собственности. Поэтому начался массовый взлом тракторов.

Сейчас по всей американской глубинке недовольные фермеры используют для взлома прошивки из Восточной Европы (говорят, что из Польши и Украины). Хакерский софт продаётся на форумах, куда вход по инвайтам.

Полагаю, в обозримом будущем движение «Право на ремонт» всё же добьётся своего. Законодатели заставят корпорации выкладывать схемы для ремонта в открытый доступ, продавать запчасти по нормальным ценам и не усложнять починку продукции независимым ремонтным мастерским.

На сегодняшний день как минимум 20 штатов рассматривают Закон о праве на ремонт (Right to Repair Act), который продвигает Repair Association. Есть надежда, что законодательство сработает и позволит создать более справедливую экосистему по ремонту и апгрейду техники.

Активисты Repair Association считают, что если закон о праве на ремонт будет принят в двадцати штатах, это создаст прецедент для других отраслей промышленности. Например, поможет сообществу владельцев Tesla, которые тоже борются за такое право.