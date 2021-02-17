Юрист: Все цивилизованные страны ищут управу на IT-гигантов

17.02.2021, 21:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент РФ призвал регулировать цифровую среду, воздействовать на глобальных IT-гигантов, которые могут нарушать права наших граждан и бизнеса. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев. В среду Путин на встрече с лидерами парламентских фракций назвал «серьезным вызовом» действия американских IT-компаний по блокировке пользователей.

«Президент по сути призвал представителей нашей исполнительной и законодательной власти вооружиться необходимыми инструментами воздействия на зарубежных IT-гигантов. Такие инструмены нужны для защиты россиян, в том числе и российского бизнеса, от возможного произвола и самоуправства администраторов этих компаний», – считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ Александр Журавлев.

«В данном случае РФ следует мировым трендам. Скажем, власти Франции тоже только что решили изменить свое законодательство по этому поводу. В Евросоюзе одна из проблем связана с тем, что IT-гиганты регистрируют свои представительства в Ирландии, поскольку там льготный налоговый режим, там они платят минимальные налоги. Поэтому причине их штаб-квартиры отсутствуют во многих других странах ЕС. До сих пор европейские страны, как и мы, не могли никак наказывать те IT-компании, которые нарушают закон. Например, если речь идет о дискриминационном контенте, ненадлежащей рекламе, нарушениях антимонопольного законодательства и иных аспектах», – указывает собеседник. По его словам, именно эту проблему сейчас и собираются решить во Франции.

Журавлев подчеркивает, что теперь «практически все цивилизованные страны планируют принять законодательство по защите своих бизнеса и граждан от действий IT-гигантов. «Там компании могут обладать уже гораздо большим объем информации о гражданах той или иной страны, чем правительства этих стран и этот факт воспринимается политиками как угроза. Обладая такими огромными данными о рядовых жителях страны, IT-гиганты могут влиять на них, незаметно подталкивать их к приобретению определенных товаров во время шоппинга и даже подталкивать к нужному результату голосования на выборах разного уровня», – отметил Журавлев.

«Поскольку влияние IT-гигантов растет, каждому государству необходимо иметь свои инструменты воздействия них, – на случай, если гиганты позволяют себе нарушать местные законы, – уверен юрист. – В частности, надо обязать IT-компании открывать в РФ свои официальные представительства».

В среду в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы президент Владимир Путин назвал серьезным вызовом для РФ деятельность IT-компаний и иностранных интернет-платформ. Он напомнил о ситуации в США, где бывшему президенту Дональду Трампу запретили доступ в такие популярные соцсети как Facebook, Twitter и YouTube. «Я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Вот это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать», – добавил он.

В начале февраля Путин заявил, что социальные сети все больше начинают управлять сознанием рядовых пользователей, поэтому не следует забывать, что соцсети – в первую очередь бизнес.

Также в начале февраля комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи начал разработку законопроекта, который обяжет иностранные интернет-компании, работающие на территории России, открывать свои представительства в нашей стране.

Над регулированием деятельности транснациональных интернет-компаний работают власти многих стран, в том числе Великобритании, Евросоюза, США и других. Так, летом прошлого года Турция обязала крупные иностранные онлайн-платформы удалять незаконный контент и открыть в стране официальные представительства. Кроме того, данные турецких пользователей отныне должны храниться на территории страны, а не на заграничных серверах.