Захарова: требование ЕСПЧ освободить Навального – «залп по международному праву»

17.02.2021, 21:18, Новости дня

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Европейский суд по правам (ЕСПЧ) человека разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал, требуя освободить Алексея Навального. Это «залп по международному праву», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это такой залп по международному праву, последствия от которого, мне кажется, ЕСПЧ просто не соизмеряет. Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали. На основе и фундаменте которой построены современные международные отношения», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Она также считает, что требование ЕСПЧ является элементом кампании давления на Россию. «В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны… Это все звенья одной цепи», – добавила дипломат.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».

Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека может потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что РФ не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова сообщила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.