Габон зарегистрировал «Спутник V»

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17.02.2021, 21:18, Новости дня
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Минздрав Габона зарегистрировал российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» в ходе ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Габон стал 29 страной мира и четвертым государством Африканского континента, одобрившим вакцину «Спутник V», – цитирует сообщение фонда РИА «Новости».

Ранее в среду «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане.

До этого документы для регистрации «Спутник V» получила Молдавия. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории.



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