Мнение: Первый губернатор пошел

17.02.2021, 21:08, Разное

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Продолжаем тему судов и приговоров.

Бывший полпред Путина на Дальнем Востоке, а также бывшей губернатор Хабаровского края (рулил еще со времен Ельцина) Виктор Ишаев признан виновным в растрате нескольких миллионов рублей с использованием служебного положения в период, когда он работал вице-президентом "Роснефти". Обвинение требует для него 7 лет колонии общего режима.

Следствие считает, что с 2014 по 2017 год он «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. Предполагалось, что это помещение будет использоваться представительством «Роснефти» в Хабаровском крае. На тот момент Ишаев был советником президента нефтяной компании в ранге вице-президента.

Дело против Ишаева возбудили в 2019 году по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Тогда же представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что злоупотребления в представительстве компании на Дальнем Востоке были выявлены ее собственной службой безопасности.

https://www.rbc.ru/politics/17/02/2021/602cc1af9a7947789bc60b22 – цинк

Жадность подвела, начал у своих кроить. Причем попался на сущей мелочевке, как для чиновника его уровня. Всего 20 млн. рублей. Полковник Захарченко презрительно смеется при виде этого нищеброда. Но судя по всему, Сечину данная история "мелочевкой" не показалось и Ишаева укатали примерно в том же неповторимом стиле, как и Улюкаева.

Митингов на Дальнем Востоке за Ишаева почему то не наблюдается, как и требований вернуть его в Хабаровск и судить его судом присяжных. Неблагодарный народ не вышел за многолетнего губернатора, а ведь он так старался.

Кстати, если Фургала в этом году тоже посадят за убийства, то 2021-м год, станет годом посадки сразу двух бывших губернаторов Хабаровского края. Первый экс-губернатор уже пошел.

PS. А вот и не пошел.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условному сроку бывшего губернатора Хабаровского края 72-летнего Виктора Ишаева за растрату 7,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

Согласно приговору подсудимому назначено пять лет условно. Также с него взыскано 7,5 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

Второй подсудимый Геннадий Кондратов, бывший глава представительства нефтяной компании «Роснефть» в Хабаровском крае, получил три года колонии условно, а также штраф 400 тысяч рублей.

https://lenta.ru/news/2021/02/17/uslov/ – цинк

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