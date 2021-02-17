 

Поставки вакцины от коронавируса по механизму COVAX начнутся в конце февраля – ВОЗ

17.02.2021, 21:06, Новости дня
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Поставки вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX начнутся в конце февраля. Об этом 17 февраля сообщает The Guardian.

Всемирная организация здравоохранения после одобрения вакцины от COVID-19 AstraZeneca рассчитывает на начало поставок. На следующей неделе ВОЗ обнародует список стран, которые получат вакцины в первую очередь.

Первый раунд поставок в рамках глобальной инициативы состоится в марте, некоторые ранние поставки будут в конце февраля, отметили в ВОЗ.

Около 145 стран – участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. Поставки препаратов для вакцинации будут осуществляться траншами.

COVAX – глобальная инициатива, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно. Она появилась на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата. Украина рассчитывает на поставку 16 млн доз вакцины в рамках этой программы. Первую партию, по данным Минздрава Украины, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от BioNTech/Pfizer или Moderna.

Всего в рамках COVAX до конца года ВОЗ планирует доставить в разные страны 2 млрд доз вакцины, сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесу. По его словам, соглашение, которое подписали с Pfizer и BioNTech, создает возможность для стран, готовых поделиться лишними дозами вакцины, передать их в дар COVAX для скорейшего распространения препарата.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 17 февраля коронавирус подтвержден у 109,6 млн человек, почти 2,42 млн заболевших умерли.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире сделали уже более 181 млн прививок от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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