Швец: Западу приходится уговаривать Украину делать реформы. Но невозможно помочь тому, кто ни в какой помощи, кроме финансовой, не нуждается

17.02.2021, 21:06, Новости дня

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Владимир Путин поделился с лидерами фракций Госдумы своим глубоким проникновением в суть вещей, объясняя: “Почему так все крутится вокруг “Северного потока – 2″? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине. На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто, мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем”.

Сказав “мы”, Путин ничуть не покривил душой, они в Кремле живут именно в таком мире. Затевая строительство “Северного потока – 2”, там именно что рассчитывали досадить “геополитическому проекту на Украине”, избавиться от необходимости транспортировки российского газа с использованием украинских транзитных мощностей. “Все достаточно примитивно”.

Удастся ли американскому руководству, которое считает достройку газопровода, по словам госсекретаря Тони Блинкена, “плохой идеей”, убедить европейских союзников не наносить удара по “их геополитическому проекту”, предполагается, общему, пока большой вопрос. Причем вопрос, который решается исходя из соображений внешних для Украины сторон, без особого учета ее собственных интересов. Совпадут позиции американцев и европейцев с украинской – повезло, нет – извините. “Таков мир, в котором мы живем”.

Выходит так, что мы, украинцы, живем не в своем мире, а в межмирье, где с одной стороны напирающая на нас Россия, а с другой – большой коллективный Запад, во всем своем разнообразии и разноголосье. Наверное, у них, при всех разногласиях, есть какие-то общие наметки “их геополитического проекта на Украине”, но ничто не указывает, что этот проект сколько-нибудь в приоритете. С какой бы стати?

Наверное, какая-то доля вины приходится на тех, кого Украина, заявившая о своих евроинтеграционных и, шире, прозападных устремлениях, якобы взяла за образец для подражания. Союзникам следовало бы проявлять больше союзничества, партнерам – партнерства, с учетом сложной истории очень неблагополучного ученика, на которого к тому же оказывает нехорошее влияние опасное окружение и дурное происхождение. Будь мера благородной помощи и немилосердного понукания со стороны наставников выше, глядишь, Украина быстрее бы отползла от воронки исторической безнадеги, которая затягивает отшметки бывшего Советского Союза. Да и сам Запад, если бы отнесся к украинскому проекту с исключительной серьезностью, был бы куда надежнее защищен на восточно-европейском направлении, чем сейчас. Ей-богу, задача выстроить институты права, демократии и рыночной экономики в Украине выглядит куда менее фантастической, чем попытка сделать это в Ираке или в Афганистане, куда улетели сотни миллиардов долларов и десятки тысяч жизней.

Но главная проблема, конечно, в том, что проекта Украины нет у нее самой. Невозможно помочь тому, кто всячески демонстрирует, что ни в какой помощи, кроме финансовой, не нуждается и просто откровенно сопротивляется любым усилиям, которые бы облагородили образину и осовременили внутренности. Украину приходится уговаривать так-сяк навести порядок в судопроизводстве, борьбе с коррупцией, либерализовать экономику и делать еще тысячу вещей, которые она должна была бы делать сама, если действительно так хотела в новый блистающий мир. Уже которая смена у власти перенимает старую игру в кошки-мышки с Западом, которая сводится к тому, как скрутить ему кукиш, одновременно слезно жалуясь на свою незавидную долю и осваивая жирные потоки.

Был когда-то старый советский мультик, в котором хорошие детки уговаривали ленивого сорванца: “Баранкин, будь человеком!” Пока весь “их геополитический проект на Украине” сводится к подобным уговорам, не очень настойчивым. Но если нашего коллективного Баранкина не проняла даже война, то невозможно придумать, как на него можно было бы воздействовать еще. Совсем не странно, что “союзники”, у которых своих проблем полон рот, и во весь рост стоит проблема переопределения собственных национальных и международных проектов, все очевидней машут на Украину рукой и сосредотачиваются на своих интересах. Ничего удивительного, человекам интересно с человеками и неинтересно с не. Что все больше оставляет нас лицом к лицу с Владимиром Путиным.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора

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