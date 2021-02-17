В Украине возросло количество усыновлений – Минюст

17.02.2021, 21:06, Новости дня

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В 2020 году в Украине возросло количество усыновлений по сравнению с предыдущими годами. Об этом свидетельствуют данные опубликованные 17 февраля пресс-службой Министерства юстиций Украины в Telegram-канале.

В течение прошедшего года усыновлено 2047 детей. Из них осуществлено:

1890 усыновлений гражданами Украины,

18 – гражданами стран бывшего СНГ,

139 – гражданами других государств.

Кабмин Украины сообщал, что в течение 2019 года в стране усыновили 1419 детей, это на 61 ребенка больше чем в 2018 году, зафиксировано 36 случаев отмены усыновления.

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