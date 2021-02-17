“Толкование в русле концепции “Новороссии”. Учебники по истории Украины, подготовленные для 8 класса, направят на дополнительную проверку

17.02.2021, 21:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тексты учебников по истории Украины для 8 класса, которым конкурсная комиссия Института модернизации образования рекомендовала присвоить гриф Министерства образования, направят на дополнительную проверку. Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Учебники “История Украины” под шифрами 80704, 80708 и 80802 вызвали критику ученого совета Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Украины.

“Учебники толкуют историю освоения Степной Украины в русле концепции “Новороссия”, а учебник 80802 еще и сравнивает украинцев XVII века с первобытным человеком. Оба подхода недопустимы”, – говорится в заключении Института.

В Институте модернизации образования отмечают, что учебники еще не прошли до конца конкурсный отбор, их не опубликовали и не напечатали.

В то же время, в ведомстве заявили, что эти учебники прошли научно-методическую, психолого-педагогическую, дизайнерскую и антидискриминационную экспертизы, прежде чем их направили в МОН с рекомендацией присвоить гриф. Результаты позволили комиссии единогласно одобрить и направить учебники в профильное министерство.

“Для улучшения качества подготовки учебников, проверки их соответствия научным взглядам, решено направить учебники по истории Украины и всемирной истории на дополнительную экспертизу в учреждения НАН Украины и ведущие высшие учебные заведения”, – сообщили в Институте модернизации образования.

—