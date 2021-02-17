 

В США взорвали здание Trump Plaza. Видео

17.02.2021, 21:06, Новости дня
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Дональд Трамп – 45 президент США (2017-й – 2021 год). До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем, возглавлял строительный конгломерат Trump Organization и компанию Trump Entertainment Resorts,  которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

видео

Видео: Global News / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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