В США взорвали здание Trump Plaza. Видео
17.02.2021, 21:06,
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Дональд Трамп – 45 президент США (2017-й – 2021 год). До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем, возглавлял строительный конгломерат Trump Organization и компанию Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе.
Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.
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Видео: Global News / YouTube
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