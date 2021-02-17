В США взорвали здание Trump Plaza. Видео

17.02.2021, 21:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дональд Трамп – 45 президент США (2017-й – 2021 год). До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем, возглавлял строительный конгломерат Trump Organization и компанию Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

видео

Видео: Global News / YouTube

—