Мнение: Психология постсоветского общества

17.02.2021, 21:04, Разное

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Из отзывов на Литресе: “Отличная книга – попытка цельно описать жизнь в России на всех уровнях, и охватить все институты. Автор отлично понимает взгляды «простого народа», много лет занимался социологией на промышленных производствах, так что это не отвлеченное теоретизирование. Хотя конечно, местами тон слегка циничный и жесткий. Но на правдивость это не влияет… Читать надо обязательно!”