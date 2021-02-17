Мнение: России не нужна Европа?

17.02.2021, 20:56, Разное

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России незамедлительно освободить Алексея Навального.

ЕСПЧ принял это решение по заявлению, поданному 20 января, еще до судебного произвола, по которому условный срок Навального по откровенно липовому делу «Ив Роше» заменили на реальный. 16 февраля палата ЕСПЧ из семи судей удовлетворила ходатайство о применении срочных мер.

Адвокат Навального Ольга Михайлова пояснило, что заявление в ЕСПЧ было подано после того, как Навального заключили под стражу и отправили в следственный изолятор: «Мы говорили о том, что его жизни угрожает опасность, поскольку до этого он был отравлен, потом выявил своих отравителей, после чего — возвратился в Россию и его сразу задержали и полностью изолировали под стражей. Мы говорили о возможном нарушении статьи второй — права на жизнь — и потребовали применения 39 правила и немедленного освобождения из следственного изолятора. Палата из семи судей согласилась с нашими доводами».

Глава Минюста России Константин Чуйченко оперативно ответил ЕСПЧ, заявив, что требовании об освобождении Навального невыполнимо по трем причинам:

Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства.

Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение.

В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи.

отсюда

Справедливости ради, не было никаких оснований и отправлять Навального под стражу. Но находчивость не подвела, основания нашлись…

А еще Чуйченко отметил, что «европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы».

Интересная логика! Можно подумать, что решение о развороте в Шереметьево самолета, летевшего из Берлина в Москву – не было политическим решением. Или решение о замене условного срока на реальный – не политическое решение. Или может «ветеранское» дело в отношении Навального не политическое?

Если руководствоваться логикой министра юстиции, вообще-то именно Россия напринимала в отношении Навального кучу политических решений. И, выходит, именно для того, чтоб «осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы»?

Может, кому-то не нужны эти самые «конструктивные отношения»? Может, кто-то считает, что России не нужна Европа? Что мы в Европе – «инородное тело»? А раз так, типа чего выпендриваться, прикидываясь европейской страной?

Фотография отсюда