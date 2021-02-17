Собянин рассказал о создании Центра поддержки для москвичей с особенностями развития

17.02.2021, 20:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Москвичам будут помогать в Центре раскрыть свои способности и освоить профессию, а также готовить к условиям жизни в мегаполисе. В двухэтажном учебно-тренировочном общежитии Центра могут проживать сразу до 60 человек.

В доме десять квартир со всем необходимым для комфортной жизни. В каждой есть по две спальни, гостиная, кухня-столовая, прихожая и по два санузла. Все помещения укомплектованы мебелью, бытовой техникой и предметами быта.

Выходцы детдомов и интернатов будут учиться сами готовить себе еду и наводить порядок в помещении. Кроме того, в Центре работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе. Также его жители могут учиться в колледжах, посещать мастерские, стажироваться на предприятиях, чтобы потом трудоустроиться.

По словам Сергея Собянина, первый опыт показал, что многие молодые люди в новых условиях мобилизовали свои способности и добились серьезного прогресса. Через какое-то время они переедут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники будут находиться с ними только днем.

В Москве меняется и система психоневрологических интернатов. Там вводятся новые правила ухода, расширяется жилое пространство подопечных. Учреждениям могут помогать волонтеры. Двери этих учреждений открыты для волонтеров.

Примечательно, что уже доказано, что инвалиды

с ментальными нарушениями могут успешно влиться в общество, работать и самостоятельно себя обслуживать. Но для этого им надо создать условия, которые помогут таким людям адаптироваться в социуме и найти свое счастье.