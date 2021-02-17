Мнение: Письмо: “Он порезал себя”

17.02.2021, 20:38, Разное

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Эту тоже сами разбирайте.

Ничего тут нет кроме короны, которую автор сытно кормит всем, что под руку попадет. О мужчинах пишет презрительно и свысока, они ее “фанаты”, они вокруг нее “пасутся”

Девушки, бестолковые. Так про чужих мужчин можно сказать “пасутся”, так сами мужчины про себя могут сказать “пасусь”, но если вы говорите, что пасутся вокруг вас, то вы не просто дура, вы еще и кормите свою корону собой.

Эту вот корона уже доедает, а она все мечтает стать для мужчины настоящей Госпожой, а не статисткой для его сексуальных фантазий.

ericaramoz

Здравствуйте, дорогая Эволюция.

Не так давно читаю ваш блог поэтому не очень разбираюсь в терминах, которые упоминаются в разборах, начала читать с самого начала, но еще не добралась до всего. Думала получится разобраться самостоятельно в ситуации, но этого не выходит и хочу обратиться к вам за взглядом со стороны.

Все случилось спонтанно. Случайно познакомились с парнем поговорили ни о чем и, мне казалось, что забыли о существовании друг друга. Где-то через месяц снова случайно встретились, спросила, что следующего общения и встречи ждать теперь примерно через месяц? Вот тут началось то, чего я не ожидала: он сказал “мне просить о прощении и встать на колени?” ответила “не могу отказывать людям в их желании унизиться, поэтому да, становись, а я подумаю” думала это такая шутка, а он реально встал на колени и начал просить простить его. В общем простила, хотя было бы за что. Он сказал, что ему это очень понравилось. Ответила, что мне тоже, хотя, совсем забыла о нем и он бы просто забить. В ответ он попросил посмотреть на мои ноги. Меня это сконфузило и сказала, что может смотреть как есть. На это он очень расстроился, спросил противно ли мне, ответила нет.

Через время он решил мне написать в мессенджере. И прислал фото как он стоит на коленях и просит пообщаться. Общение как-то очень быстро переросло на бдсм тематику и он признался, что ему это нравится, хотя и так уже было понятно.

Он то возникало, то исчезал постоянно. Хотя, ранее никогда не интересовало унижение мужчин, но поняла, что меня это очень заводит вместе с ним в связке. Есть в нем что-то порочно-притягательное. После наших игр был словно невероятный прилив энергии, либидо выросло в разы, притом не важно в реале они были или по переписке. Начала занимается спортом каждый день, успевать делать кучу дел, разобралась с курсами, пошила платье…. Но осознала, что залипаю на нем и веду мысленные диалоги, при этом такой же сильной тяги в свою сторону не ощущала, мне это надоело и я удалила диалог, в надежде, что он все поймет (что именно поймёт меня не волновало, устроило если бы забыл, я бы тогда быстро пережила ломку и забыла или написал, чтобы все объяснить и подложить общение). Он появился и спросил “почему”, ответила, что не люблю безразличие в свою сторону. Он ответил, что не мог охладеть и я для него очень дорога и сильно завожу. Что у него был план, но он не сработал и он не смог меня забыть. Ответила, что он должен это доказать, на что он порезал себя. В итоге, он снова увлек меня во всю эту историю. А потом опять пропал.

Объявился через несколько дней и сказал, что у него ко мне какие-то чувства, которые он не может понять и не знает, можно ли это назвать влюбленностью или нет. Ответила, что у меня тоже такие же чувства к нему. А затем снова исчез.

Предполагаю, что ни я ни моя жизнь ему не интересны, а только игра и моя роль в этой игре. Что он приходит поиграть только, когда ему этого надо. И легко найдёт себе замену. Попытки узнать его поближе особо хорошо не заканчивались, говорит с недоверием и очень мало. Сказал, что я ему близка и поэтому меня надо опасаться больше остальных. Сказал, что хотела я узнала, а остальное не интересно. О себе тоже посчитала нужным особо не рассказывать, в принципе не особо люблю это делать, но иногда хотелось бы хоть чем-то все же поделиться.

Не знаю, когда он обьявится опять, на данный момент меня отпустило, но я в замешательстве. С одной стороны он меня безумно заводит и с ним сумасшедший кайф, а с другой – ломка. Читала у вас в блоге, что интегрированным личностям не страшны такие практики, но, к сожалению, не считаю себя интегрированной. Ходить с ним по краю весело, но он устоит, а я могу упасть.

Очень люблю флирт и внимание мужчин, меня это подпитывает и повышает самооценку, рядом всегда пасутся несколько мужчин, не считая разных фанатов из соц сетей, которые ухаживают, зовут в разные места, шлют любовные сообщения, но вот нет к ним такого сумасшедшего влечения, нет той вспышки и бури эмоций, которая бы была сравнима с теми ощущениями. В общем как-то это все пресно и приелось.

Если он пропадет сейчас навсегда, то спокойно смогу пережить, хоть и с небольшой грустью. Но больше мне страшно, если мы отправимся дальше ведь не могу ему сопротивляться,да и не хочу. Что делать не знаю. Напоминает это все мне фильм “убей меня нежно”, но только на романтичную натуру главной героини я не сильно тяну.

Спасибо, если попаду в разбор