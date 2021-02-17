“Батя”: 5 причин посмотреть новый фильм с участием Владимира Вдовиченкова, Елены Лядовой и Надежды Михалковой

17.02.2021, 20:30, Разное

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“Батя” – это идеальное семейное кино для праздничного дня: во-первых, в нем классный и понятный каждому юмор, во-вторых – в нем есть трогательный посыл, мягко призывающий нас вспомнить свое детство и задуматься, каким это время было для наших родителей. Ниже – несколько причин, которые убедят вас не пропустить этот фильм в кино и пойти на него вместе с родителями!

Родные истории и воспоминания для всех, кто родился и вырос в 90-е

Изначально “Батя” задумывался как шортком – сериал с эпизодами по 1-2 минуты, в которых типичный советский батя в трениках учил своего сына жизни. Эти эпизоды зрители могли бы сразу же отправлять друг другу как мемы – они короткие, емкие и узнаваемые. Но в итоге было решено делать полнометражное кино. В основу сюжета заложены личные воспоминания сценаристов (а их 8 человек), поэтому там можно разглядеть правдивую картину поколения: наши советские бати были строгими, немногословными, фанатами футбола, любителями посидеть с друзьями на лавочке; ставили нас в угол, пугали – но все равно нас любили. И все эти истории, которые вы увидите в фильме, удивят своей искренностью и правдивостью – потому что они настоящие и личные.

Эмоции, объединяющие поколения, и комедия формата роуд-муви

Поход в кино – чаще всего семейное или парное мероприятие. Если бы “Батя” не выходил в кино, то, скорее всего, отцы не смогли бы посмотреть этот фильм вместе со своими детьми-подростками (смотрели бы по отдельности в лучшем случае), а важен именно совместный просмотр, и желательно с женой. Дочь или сын увидят, в каких условиях рос и воспитывался их папа, возможно, они наконец-то поймут, почему он такой. Жена или девушка увидит, как ее вторая половинка превращается из защитника, брутала и самца в веселого сентиментального мальчишку. Это очень нужный опыт для каждой пары и семьи. “Батя” – это комедийный фильм с душой, который на час с лишним объединит поколения и оставит приятное послевкусие добра и любви, – объясняет один из продюсеров фильма Гавр Гордеев.

У “Бати” не самый привычный хронометраж для кинопроката: фильм идет чуть больше часа. Однако его авторы настаивают на том, что смотреть комедию надо именно в кино. Сюжет комедии простой: Макс вместе с женой и детьми решает навестить своего батю в честь его юбилея. Глядя на то, как его непослушные дети ругаются всю дорогу и ведут себя бесконтрольно даже с гаджетами в руках, Макс вспоминает свое детство и то, как ему приходилось быть под надзором строгого бати.

Лучшее воплощение народного Бати в исполнении Владимира Вдовиченкова

Если есть роли, на сто процентов совпадающие с органикой актера, – то это роль Владимира Вдовиченкова в “Бате”. Настолько убедительным он получился, всего лишь переодевшись в типичную “батину” одежду.

Это невероятно, но многие совершенно разные люди отмечают даже внешнее сходство Вдовиченкова в образе бати со своими отцами. Наш мозг хватается за этот гениально сыгранный образ и просто встраивает его в наши личные воспоминания, – рассказывает один из сценаристов и креативных продюсеров фильма Алексей Литвиненко.

Народный фильм от создателей главных комедийных хитов

Спродюсировали батю компании Good Story Media, телеканалы ТНТ и ТНТ4 – те самые, ответственные за “Ольгу” – народную комедию о женщине, которая тащит на себе весь мир; “Реальных пацанов” – главную российскую комедию о самой России и ее пацанах; “Мир! Дружбу! Жвачку!” – трогательную драму о взрослении в девяностые годы; и, конечно, “Физрука” – сериал, которому удалось объединить самые полярные страты аудитории. Одна из фишек Good Story Media – это умение создавать органичные разговорные сценарии и быть на короткой дистанции с материалом. Поэтому их фильмы и сериалы получаются убедительными и народными – ведь в них мы без труда можем разглядеть себя. Таким получился и фильм “Батя”.

Первая актерская работа стендап-комика Стаса Старовойтова

Что касается Старовойтова, сыгравшего в фильме повзрослевшего сына героя Вдовиченкова, который рефлексирует о детстве и пытается понять поведение своего бати – его первый актерский опыт можно считать состоявшимся. Дело в том, что Старовойтов, известный по шоу Stand Up на ТНТ, уже давно занял нишу семейного юмора, который в наши времена не ограничивается штампами типа “злая теща” или “глупая жена”. Его юмор про семью – тонкий, философский, родившийся в результате рефлексии. Поэтому продюсеры долго не раздумывали над исполнителем роли Макса.