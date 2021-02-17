Мнение: Число лучших вузов в России, феминитивные учебники и злоключения вакцин

17.02.2021, 20:26, Разное

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1. Россия на удивление неплохо смотрится на карте распределения лучших вузов из мирового топ-1000 в странах Европы. У нас таких вузов 28 – больше только в Италии, Германии и Великобритании. Отчасти в этих странах и вправду сильное высшее образование, отчасти – им просто благоволит методика составления рейтинга:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kolichestvo-vuzov-po-stranam-evropy-popavshih-v-spisok-luchshih-universitetov-mira-60224e7d390eb32b9bf66ab0

Один из авторитетных университетских рейтингов QS World University Rankings ежегодно составляет топ-1000 лучших университетов мира, рассчитывая индекс на основе 6 основных показателей (а всего их более 50, объединенных в группы) среди более чем 5,5 тысяч вузов мира. Основные показатели следующие:

— Академическая активность и репутация,

— Репутация вуза среди работодателей, возможность трудоустройства,

— Доля студентов и преподавателей, качество обучения,

— Международное сотрудничество, количество международных сотрудников,

— Качество обучения иностранных студентов и их количество,

— Цитируемость.

Однако, многие высказывают опасения по поводу целостности и точности собираемых данных по всему миру, поэтому рейтинг иногда подвергают критике. Но более детального и точного способа оценки пока не существует. <…>

МГУ имени Ломоносова стал лучшим вузом России и вошел в топ-100 мировых университетов, заняв 74-е место в мире и 1-е место в странах бывшего СССР. В Германии лучшим признан Мюнхенский технический университет (50-е место в мире), во Франции — Парижский университет естественных наук и филологии (PLS).

Более всего данный рейтинг подыгрывает вузам США и Великобритании. Английский – это международный язык науки в наше время, и те вузы, сотрудники которых им плохо владеют, будут очевидно ниже котироваться (непереведённые или плохо переведённые на английский работы будут слабо цитироваться, да и в плане остальных пунктов это будет немалый минус).

Академическая репутация наших вузов была в своё время серьёзно подпорчена десятилетиями насаждения марксизма в гуманитарной сфере. К этому добавилась ещё и мода на липовые диссертации и научные звания, которая только в последнее время постепенно сошла на нет.

Пузырь дипломостроительных вузов, чьи выпускники реально не востребованы, также начал сдуваться сравнительно недавно – усилиями столь нелюбимых в «академической» среде реформаторов образования.

Зарубежных студентов в России стало заметно больше, но по причине информационной войны и антироссийских санкций обмен студентами и научное сотрудничество со странами Запада, по всей видимости, далеки от своего потенциала.

Интересно, что в приведённом выше списке нет пункта «зарплаты и финансирование». То ли автор цитаты что-то упустил, то ли составители рейтинга и вправду считают, что деньги настоящему учёному не нужны.

2. Запад перенимает лучшие наши практики. Когда-то в СССР ни один учебник не мог не выйти без многочисленных ссылок на марксизм, без цитат Ленина и Сталина-Брежнева. Теперь учебники на Западе также выходят в печать, положив положенную десятину на алтарь господствующей идеологии.

https://www.facebook.com/fedorovykh/posts/10158681679337279

Живите теперь с этим: учебник микроэкономики Осборна и Рубинштейна вышел в прошлом году в двух вариантах: с мужскими и женскими местоимениями. Возможно, это уже стало обычным делом, но я как-то пропустил.

Возможно, если бы у нас тоже начали выпускать феминитивные версии учебников, рейтинги наших вузов в глазах Запада несколько повысились бы.

3. А представляете, если бы все эти новости были про русскую вакцину?



«В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса»:



https://ria.ru/20210215/privivka-1597600937.html



«ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19»:



https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/16/n_15626420.shtml



«В Японии выбросят часть вакцины Pfizer»:



https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/16/n_15626606.shtml