Меркель и Роухани обсудили возможность спасения ядерной сделки

17.02.2021, 20:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ядерную сделку. Он отметил, что единственный путь сохранения соглашения – отмена американских санкций.

«Если Европа в действительности хочет сохранить Совместный всеобъемлющий план действий и его цели, то она должна доказать это на деле», – цитирует РИА «Новости» Роухани.

По его словам, единственный путь сохранения соглашения – отмена американских санкций. Он также исключил возможность включения каких-либо новых вопросов в соглашение.

В свою очередь Меркель подчеркнула необходимость сохранения соглашения.

Ранее США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД. Президент США Джозеф Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не снимут с Ирана санкции до прекращения обогащения урана. В ответ Иран отказал США в праве выдвигать Тегерану условия по ядерной сделке. Москва призвала Тегеран не предпринимать шаги, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

Напомним, 5 января, официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень).

После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. До этого США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.