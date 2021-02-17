Произведенный в Индии «Спутник V» планируют реализовывать внутри страны

17.02.2021, 20:24, Новости дня

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Большая часть произведенной в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет реализовываться внутри страны, сообщил первый индийский замминистра иностранных дел Харш Вардхан Шрингла, отметив, что началась третья фаза испытаний препарата.

«Мы надеемся, что наши совместные попытки увеличить поставки вакцин во всем мире продемонстрируют наше партнерство на благо всего мира», – сказал Харш Вардхан Шрингла, выступая в Дипломатической академии МИД России, передает РИА «Новости».

По его словам, в Индии производится 60% вакцин в мире. «Являясь «аптекой мира», Индия делает акцент на «вакцинной дружбе», а не на «вакцинном национализме», что отражает наши цивилизационные ценности», – отметил он.

Шрингла напомнил, что в январе этого года Индия начала крупнейшую в мире программу по вакцинации с целью охватить 300 миллионов человек к июлю 2021 года.

«Практически одновременно с этим мы также начали поставки произведенных в Индии вакцин в соседние страны и ключевым партнерам. Около 6,5 миллионов доз было отправлено более чем в 12 стран на безвозмездной основе и около 23 миллионов доз было отправлено в другие страны на коммерческой основе», – сообщил он.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут зарегистрировать в Индии в феврале-марте.

В среду Габон стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину. Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории.

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