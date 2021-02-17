Мнение: Эстонского шпиона отправили в колонию на 7 лет

17.02.2021, 20:14, Разное

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И еще на тему судов в рамках подбивания хвостов.

Эстонского шпиона Сергея Лыхмуса отправили в колонию на 7 лет.

Приговор осужденному за госизмену на 7 лет колонии печерянину вступил в силу

Приговор осужденному 29 января на 7 лет колонии за госизмену печерянину вступил в законную силу, стало известно «Псковской правде».

Ранее объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области сообщала, что в соответствии со статьёй 275 УК РФ жителю Печор областной суд назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком один год. Мужчина собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.

По информации издания Сегодня.ру, речь идет о Сергее Лыхмусе, который был арестован 13 августа 2019 года и с тех пор он содержался в московском следственном изоляторе «Лефортово». Как и многие жители Печорского района, Лыхмус помимо российского гражданства имел эстонский паспорт. Он окончил юридический институт, но работал не по специальности: то на местной лесопилке, то охранником на автозаправке в Санкт-Петербурге.

Сегодня.ру пишет, что лица, имеющие на руках два паспорта, с точки зрения Полиции безопасности и Департамента внешней разведки Эстонии «наиболее удобны для сотрудничества, неприметны, имеют возможность свободного передвижения и по территориям двух стран и через пограничный контроль». Кроме того, «элементарный шантаж по лишению эстонского паспорта может стать причиной сотрудничества и подтолкнуть человека начать собирать различную информацию».

При этом за полтора года пребывания Сергея Лыхмуса в российской тюрьме Эстония не предпринимала ни малейшего усилия, чтобы чем-то ему помочь, отмечает издание. И приводит пример кадрового разведчика Полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера, который был пойман в сентябре 2014 года в Печорском районе, осужден в Пскове на 15 лет, однако в результате обмена через несколько месяцев уже был дома.

«Сергею Лыхмусу эстонская сторона очевидно помогать не собирается. Эстонские спецслужбы даже не признают того факта, что он собирал информацию по их просьбе или требованию. И надо понимать, что наказание за госизмену Сергею придется понести полностью, с отбыванием срока в стенах исправительного учреждения в родной стране», – констатирует Сегодня.ру.

http://pravdapskov.ru/news/0019203.html – цинк

Выглядит как предложение эстонцам забирать своего шпиона в рамках очередного обмена на кого-нибудь из наших сидящих в странах НАТО. Но эстонцы пока не спешат. А пока они не спешат, Лыхмус будет сидеть в запасе "обменного фонда".

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