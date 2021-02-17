 

“Это большой труд”, “Еще один стриптизер на подходе”. Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео

17.02.2021, 20:12, Новости дня
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18-летний Архип Глушко, сын российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) и певицы украинского происхождения Наташи Королевой 17 февраля разместил в Instagram ролик, на котором запечатлен во время танца на пилоне, который исполнил вместе со своей невестой Мелиссой.

“Решили покреативить”, – подписал он ролик. Пара танцевала под ремикс композиции “Дельфин и русалка”, которую Ахип Глушко в январе спел вместе с матерью.

“Класс, главное, не пошло”, – отреагировали на видео фолловеры Глушко. 

“Это большой физический труд! Молодцы! Очень красиво!” – написали в комментариях пользователи сети.

“Ну началось. По папиным стопам. Еще один стриптизер на подходе”, – прокомментировали танец подписчики.

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Публикация от * (@grek_grex)

Архип Глушко родился в 2002 году, а в 2003 его родители зарегистрировали брак. В августе 2020 года Королева и Тарзан отметили 17-летие совместной жизни. 

В декабре 2020 года Архип Глушко рассказал, что pole dance является его давним увлечением. 

14 февраля  2021 года он сделал предложение своей избраннице, которая старше его на два года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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