“Это большой труд”, “Еще один стриптизер на подходе”. Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
17.02.2021, 20:12,
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18-летний Архип Глушко, сын российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) и певицы украинского происхождения Наташи Королевой 17 февраля разместил в Instagram ролик, на котором запечатлен во время танца на пилоне, который исполнил вместе со своей невестой Мелиссой.
“Решили покреативить”, – подписал он ролик. Пара танцевала под ремикс композиции “Дельфин и русалка”, которую Ахип Глушко в январе спел вместе с матерью.
“Класс, главное, не пошло”, – отреагировали на видео фолловеры Глушко.
“Это большой физический труд! Молодцы! Очень красиво!” – написали в комментариях пользователи сети.
“Ну началось. По папиным стопам. Еще один стриптизер на подходе”, – прокомментировали танец подписчики.
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Архип Глушко родился в 2002 году, а в 2003 его родители зарегистрировали брак. В августе 2020 года Королева и Тарзан отметили 17-летие совместной жизни.
В декабре 2020 года Архип Глушко рассказал, что pole dance является его давним увлечением.
14 февраля 2021 года он сделал предложение своей избраннице, которая старше его на два года.
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