 

Школьницы, которые отравились “Дротаверином” в Киевской области, не были склонны к суициду – прокуроры

17.02.2021, 20:12, Новости дня
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Департамент защиты детей Офиса генпрокурора Украины в связи с отравлением учениц  лицея “Гармония” в Боярке Киевской области отрабатывает версии негативного влияния интернета, склонение к самоубийству, а также отношения с семьей и со сверстниками. Об этом 17 февраля в Facebook написала Юлия Усенко, сотрудница ювенальной прокуратуры.

“Девушки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели. Этот пример еще раз подчеркивает приоритетность таких дел, которые воспринимаются как несчастные случаи, а на самом деле таят в себе много проблем, с которыми наши дети сталкиваются в повседневной жизни”, – отметила она.

По информации Усенко, с начала 2021 года в стране зафиксировали 18 самоубийств и попыток их совершения.

“Возраст детей от 10-ти до 16 лет. Причиной роста числа самоубийств некоторые источники называют активизацию так называемых групп смерти, вроде “Синего кита”. И в каждом отдельном случае важна работа подразделений киберполиции по выявлению таких опасных контентов, принятие мер к их блокировке”, – сообщила Усенко.

По ее словам, против негативного влияния на подростков информации из интернета должны объединиться правоохранители, родители и работники учебных заведений.

“На государственном уровне необходимо принимать меры, которые нивелируют влияние игр, видео, чатов и других внешних факторов на детей, будут способствовать их здоровому психологическому развитию и готовности к взрослой жизни”, – подчеркнула Усенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=878380856283717&id=100023354322904

Две ученицы академического лицея “Гармония” в Боярке Киевской области 16 февраля отравились после того, как выпили по 40 таблеток “Дротаверина”. 13-летняя школьница умерла, в 12-летняя находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В комментарии hromadske в полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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