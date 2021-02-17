Мнение: Навальный на суде. Просто браво!

17.02.2021, 20:10, Разное

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Наши невыносимые ханжи и лицемеры, все эти досужие тетушки из произведений русских классиков, сейчас дружно краснеют и цокают языками, когда заходит речь об отвязном поведении Навального на “суде” – где его как бы “судят” за “оскорбление ветерана”. Тетушки переживают – “ах-ах, ну как так можно!” На самом деле – можно только так, учитывая, что весь “процесс” абсолютно высосан из пальца и иначе как фарсом его назвать нельзя. Даже по общей канве обвинения: человек посмотрел некий ролик в интернете или по телевизору, после чего выругался на своей странице в духе – “какие же там дураки, мерзавцы и негодяи”. Если за такое начать судить – это ж полстраны надо будет пересажать или оштрафовать на дикие суммы.

И на это накладывается второе, более широкое обстоятельство – общее отношение к российскому суду – абсолютно выродившемуся и бессмысленному институту, настоящему предмету карго-культа в его изначальном значении. Поскольку 99% населения страны не сможет сказать, кто такие судьи и откуда они берутся – естественно, и отношение к судам соответствующее. Навальный и относится в ходе заседаний к участникам так, как они того и заслуживают – как к клоунам в странном спектакле, непонятно зачем затащившим и его к себе на сцену. То есть – с юмором и легкой брезгливостью. А как иначе прикажете? Делать вид, что это все всерьез? Но так ведь можно и в самом деле умом подвинуться.

Отличные он там произносит речи – я даже стал лучше к нему относиться, прочитав. Все-таки, что ни говори, а у Навального есть и юмор, и пресловутые “яйца”. На свободного человека всегда и посмотреть приятно. Вот его последнее выступление. Прекрасно. А отступление про соль и лавровый лист – просто образец самообладания.

“Я хотел бы обратить внимание, что за всю речь, когда [прокурор] цитировала Конституцию и адскую чушь про человека, который плюнул в спину дедушке, называя его моим сторонником, её не перебили. Прошу не перебивать меня.

Это далеко не первое уголовное дело, сфабрикованное против меня. Казалось бы, постоянная тяжёлая работа по фабрикации этих дел приведет к тому, что вы лучше будете справляться. Но это дело… С самого начала над ним смеялся бы любой профессиональный юрист!

Сведения о лице невозможно распространить, не упоминая этого лица. Они притащили какого-то эксперта. Какую-то девочку из университета под контролем СК. А мы подумали: «А мы против этой девочки выставим профессора». Даже ваша девочка, стоя на трибуне, сказала: там нет распространения сведений, там есть оценочные суждения.

Там же каждый второй документ подделан. Обвинение не предоставило доказательств обратного. Хотя я просил назначения почерковедческой экспертизы. Документы явно и небрежно подписаны другими людьми. Вы постоянно доставали новые и новые документы.

Я сегодня выходил, мне дали стопку писем, там был анекдот: «Человек засовывает руку в карман, щупает, думает, там презерватив, а нет — пакетик чая. Насколько же я скучный человек».

Наш прокурор не скучный человек, она каждый раз засовывает руку в карман и достаёт что-то новое. Я здесь этого внука, недобитого торговца дедом, не зря спрашивал про его ИП. Я вам показывал и доказывал, что это семейство торгует дедом постоянно. У человека доход три тысячи рублей в месяц, у жены — 1900 в месяц, он покупает себе кабриолет и «Мерседес». У меня доходы больше, и я себе таких машин позволить не могу.

Есть такое выражение — «торговать лицом». А они торгуют дедом. Я думаю, никаких денег этот внучок не получил, он был в этом телешоу, везде его показывают, подписывают «внук ветерана». Это уже отдельное звание появилось в стране, и смотреть на это отвратительно.

Но в прениях я должен давать оценку юридической стороне. Каждый момент этого дела — юридическая бессмыслица очевидная. Я почти месяц сижу, и так вышло, что у меня нету соли. Я её заказываю в ларьке, её не везут. Я ещё раз, её не везут. Жену прошу, она говорит, заказала, а её не везут. При этом она заказала огурцы, и их привезли.

А позавчера открывается окошечко и мне передают три килограмма соли. И теперь у меня есть соль и огурцы. И поскольку о юридических моментах здесь говорить бессмысленно, может быть, вы, ваша честь, знаете какой-нибудь рецепт? Есть идеи? Только учтите, лаврового листа тоже нет”.

Это обращение к судье. Круто! Так и надо – да не каждый сможет.