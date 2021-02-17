Что стало с близнецами Торсуевыми из фильма “Приключения Электроника”

17.02.2021, 19:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мальчики родились в 1966 году в семье секретаря ЦК ВЛКСМ и экономиста. Вову назвали в честь отца, а вот Юра получил имя в честь Гагарина, с которым, кстати, был дружен их папа. Братья росли активными и любознательными, с детства питали страсть к технике, играли на гитаре, занимались хоккеем и увлекались мотоциклами.

Впрочем, братья Торсуевы не упускали возможности с кем-нибудь подраться, поэтому когда в очередной раз директор вызвала их “на ковер”, были уверены, что сейчас им влетит за очередную выходку. Однако оказалось, что ребят хотят отправить на пробы для фильма, который планировалась снимать на Одесской киностудии.

Изначально режиссер Константин Бромберг думал, что Электроника и Сыроежкина сыграет один актер, но позже решил, что все-таки с этой задачей справятся близнецы. Братья Торсуевы стали 368-й парой. Выбор пал именно на них по нескольким причинам. Во-первых, ребята умели играть на гитаре, водили мопед и даже посещали драмкружок. Во-вторых, мальчики были единственными, кто пришел на пробы в 40-градусный мороз.

Торсуевым было непросто выбрать, кто из них сыграет Электроника, а кто Сыроежкина. Позднее Владимир признался, что этот вопрос решали дома на кухне. “Мне больше импонировал Электроник, я сравнивал его характер со своим”, – рассказал актер. Но так как Юра был младше на 10 минут, брат уступил ему эту роль. Увы, во время съемок ничего не клеилось, и в итоге режиссер поменял парней местами – так справедливость восторжествовала.

После премьеры 13-летние близнецы Торсуевы проснулись знаменитыми. Лента “Приключения Электроника” стала самым популярным детским фильмом за всю историю советского кино. Мальчиков постоянно узнавали на улицах, а их дом был завален мешками с письмами от поклонников.

Увы, свою жизнь с кино братья Торсуевы не связали. Несмотря на то, что и Юра, и Вова получали предложения от режиссеров, они отказывались от съемок, так как категорически не хотели появляться на экранах по отдельности. После школы парни снялись в фильме Игоря Апасяна и Ирины Яковлевой “Незнайка с нашего двора”, но успех “Приключений Электроника” повторить не удалось.

Затем ребята поступили в полиграфический институт, но довольно быстро поняли, что он им не подходит. В итоге забрали документы и отправились в армию, перед этим успев поработать на хлебозаводе.

После службы Юрий Торсуев поступил в Институт стран Азии и Африки МГУ, а Владимир – на философский факультет МГУ, но его оттуда отчислили. В итоге он получил высшее образование в Юридической академии. Какое-то время ребята пытались пробиться к кинобизнесе, но все попытки вернуть былую славу оказались неудачными.

Затем братья, как и многие в 90-е, строили бизнес. Впрочем, для Юрия попытка оказалась неудачной. Владимир тоже пробовал себя в коммерции – торговал продуктами, открывал клуб “Апропо”, однако достигнуть значительных результатов не получилось. Сейчас Владимир Торсуев работает в “Норильском никеле”, а вот Юрий продолжает актерствовать время от времени. Одна из его последних работ – роль в сериале “Женский детектив”.

Владимир был женат четыре раза, у него него подрастает 12-летняя дочь. Правда, девочка живет отдельно от отца. У Владимира есть любимая жена и двое детей. Сын Никита поступил в университет, а дочь Настя учится в средней школе.