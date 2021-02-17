Русские националисты стали российскими

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17.02.2021, 19:51, Разное
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Совет Движения националистов принял резолюцию о переименовании русских националистов в российских. Нововведение разослали на рассмотрение другим организациям националистов.

Изменение связали со сложной генеалогией населения страны, из-за которой сложно вычислить представителей чистокровной русской нации. Радикалы отметили, что в роду почти каждого активиста есть предки другого этноса. Чтобы не терять ценность слова «русский», решили выбрать обобщение.

«Инициатива привлечёт в движение новых людей, которые хотят быть русскими, но назваться такими не могут. Да и проблем с законом у будет меньше», — отметил член Совета Владимир Басманов.

Националистические объединения начали массово менять слово везде, где оно ранее употреблялось. Так, организаторы «Русского марша» уже переименовали шествие в «Российский марш». К изменениям также подвергли лозунги «Мы русские — с нами Бог» и «Русские вперёд».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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