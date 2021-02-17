Мнение: Забытое старое

17.02.2021, 19:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Жириновского ввести продовольственные сертификаты для малоимущих, отметив, что "подумать над этим можно".

Все в целом логично: если знать захлебывается в роскоши и строит миллиардные (в долларах) дворцы, то народу остаются только талоны на еду. И от того, что их называют "сертификатами", не меняется ничего. Это совершенно закономерный итог правления столь ничтожного руководителя, который разбазарил в никуда триллионы долларов, оставив на нашей территории лишь нищету и разруху. Вся гениальная экономическая политика Путина базировалась на совершенно случайном факторе высоких цен на сырье. Упали цены – и немедленно возникли трудности. В которых, понятно, виноваты внутренние вредители и внешние недоброжелатели, но только не это бестолковое существо.

А потому приходится переходить к талонной системе, так как никакого иного способа не дать вымереть населению особо-то и не придумаешь. Разве что сокращать аппетиты знати, но на такое мандата у Путина нет. Не для того его ставили, чтобы он покусился на святое. Да, в общем-то, и не собирается он этого делать, зачем оно ему?

—