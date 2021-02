Модель Victoria’s Secret Эльза Хоск о своем опыте родов: “Это самая ужасная боль, страх и темнота, которые я когда-либо испытывала”

17.02.2021

Супермодель Эльза Хоск родила прямо в канун Дня всех влюбленных, подарив своему бойфренду Тому Дейли дочь. Малышку назвали Тууликки Джоан, о чем Эльза рассказала в Instagram, дав ей также прозвище “Валентинка”. Спустя несколько дней 35-летний “ангел” Victoria’s Secret опубликовала большое эссе о родах, разбив его на шесть частей у себя в Instagram.

Так же, как и другая новоиспеченная мама и коллега по модному цеху Джиджи Хадид, Эльза посмотрела документальный фильм 2008 года The Business of Being Born и тоже решила рожать у себя дома в Лос-Анджелесе под присмотром акушерки и доулы. Туда она перебралась из Нью-Йорка на седьмом месяце. В отличие от Джиджи, роды Эльзы начались на несколько дней раньше срока: легкие схватки длились два дня, а на третье утро, когда модель изрядно устала от недосыпа, начались сами роды.

Доула была с нами все следующие сутки и делала со мной разные упражнения, чтобы усилить схватки. Мы гуляли по саду, практиковали йогу, пробовали сцеживать грудное молоко. Я была измотана, но меньше всего хотела провести еще одну ночь без сна и без ребенка.

По совету доулы Эльзе пришлось прибегнуть к специалисту по иглоукалыванию. И только после этого у нее отошли воды. Вспоминая все заново, модель написала, что это был самый болезненный момент в ее жизни:

Боль была такой сильной, что единственное, что могло мне как-то помочь, был теплый душ… Потом мы пошли в родильный бассейн. Обычно это финальная стадия домашних родов. Я представляла, что с каждой схваткой мой ребенок становится все ближе ко мне, но шейка матки не расширялась, как следует. Акушерка посоветовала пойти в туалет, чтобы подышать и потужиться. Это самый болезненный момент. У меня было чувство, что ребенок никогда не выйдет из меня. Я начала сомневаться, смогу ли я это сделать,

— пишет Эльза. И только через несколько часов дочка все же появилась на свет. Эльза была невероятно измотана, и сил ей прибавило только отражение в зеркале, в котором она увидела головку малышки.

Рождение — это противостояние самому себе, своим страхам и сомнениям. Это самая ужасная боль, страх и темнота, которые я когда-либо испытывала… Но сейчас я чувствую облегчение. Чувствую, что все закончилось. Она пришла в этот мир вместе с солнцем в семь часов утра, и комната превратилась из мрачной, как в фильме ужасов, в залитую солнцем и светом.

Хоск добавила, что ее любимый все время был рядом и лично перерезал пуповину.

Напомним, 31-летняя шведская модель Эльза Хоск объявила о том, что ждет первенца от своего возлюбленного — предпринимателя из Дании, основателя компании District Vision Тома Дейли — в сентябре прошлого года. Спустя две недели она обнародовала пол будущего малыша и снялась в обнаженной фотосессии.