От лимонных до сырных: 3 рецепта блинчиков от британской королевской семьи
17.02.2021, 19:36,
Разное
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Ингредиенты:
- 125 г муки
- 30 г сахара
- 2 средних куриных яйца
- 1,5 яичных желтка
- 250 мл молока
- 40 г сливочного масла
- Щепотка соли
Приготовление орехового масла beurre noisette:
Чтобы приготовить французское ореховое масло под названием beurre noisette, которое придает блинам особенный аромат и необходимую консистенцию, положите масло в кастрюлю и постепенно нагревайте, пока оно не осядет на дно и не станет орехово-коричневого цвета.
Приготовление блинчиков:
Постепенно смешайте яйца, соль, муку и сахар, чтобы получилось однородное тесто. Затем добавьте молоко, а в финале – разогретое ореховое масло beurre noisette.
Блинчики с лимоном и сахаром
Данное сочетание считается классическим в Великобритании – блинчики необходимо скрутить в трубочки, посыпать сахарной пудрой и обложить дольками лимона.
Блинчики с джемом и сливками
Пока блины остывают, необходимо сделать начинку – густые сливки взбить до однородной консистенции. Затем распределить любой вид джема на блинчике, сверху покрыть взбитыми сливками, свернуть в конвертик. Подавать можно со свежими ягодами.
Блинчики с сыром, луком-пореем и ветчиной
Ингредиенты для соуса:
- 200 г ветчины
- 150 г лука-порея
- 125 г сыра
- 275 мл молока
- 40 г сливочного масла
- 40 г муки
Приготовление соуса:
В отдельной емкости растопите масло с добавлением муки, затем перелейте его в разогретое молоко, не забывая непрерывно помешивать. В смесь добавьте тертый сыр, ветчину, нарезанную кубиками, а также отваренный и обжаренный лук-порей. Приправьте солью и перцем.
Приготовление блинчиков:
Блинчики приготовьте по классическому рецепту, добавив в тесто измельченные травы. Скатайте их в трубочки и выложите в форму для запекания, предварительно смазанную маслом. Сверху полейте соусом и посыпьте тертым сыром. Выпекайте при температуре 180°C в течение 15-20 минут.
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