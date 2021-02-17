От лимонных до сырных: 3 рецепта блинчиков от британской королевской семьи

17.02.2021, 19:36, Разное

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Ингредиенты:

125 г муки

30 г сахара

2 средних куриных яйца

1,5 яичных желтка

250 мл молока

40 г сливочного масла

Щепотка соли

Приготовление орехового масла beurre noisette:

Чтобы приготовить французское ореховое масло под названием beurre noisette, которое придает блинам особенный аромат и необходимую консистенцию, положите масло в кастрюлю и постепенно нагревайте, пока оно не осядет на дно и не станет орехово-коричневого цвета.

Приготовление блинчиков:

Постепенно смешайте яйца, соль, муку и сахар, чтобы получилось однородное тесто. Затем добавьте молоко, а в финале – разогретое ореховое масло beurre noisette.

Блинчики с лимоном и сахаром

Данное сочетание считается классическим в Великобритании – блинчики необходимо скрутить в трубочки, посыпать сахарной пудрой и обложить дольками лимона.

Блинчики с джемом и сливками

Пока блины остывают, необходимо сделать начинку – густые сливки взбить до однородной консистенции. Затем распределить любой вид джема на блинчике, сверху покрыть взбитыми сливками, свернуть в конвертик. Подавать можно со свежими ягодами.

Блинчики с сыром, луком-пореем и ветчиной

Ингредиенты для соуса:

200 г ветчины

150 г лука-порея

125 г сыра

275 мл молока

40 г сливочного масла

40 г муки

Приготовление соуса:

В отдельной емкости растопите масло с добавлением муки, затем перелейте его в разогретое молоко, не забывая непрерывно помешивать. В смесь добавьте тертый сыр, ветчину, нарезанную кубиками, а также отваренный и обжаренный лук-порей. Приправьте солью и перцем.

Приготовление блинчиков:

Блинчики приготовьте по классическому рецепту, добавив в тесто измельченные травы. Скатайте их в трубочки и выложите в форму для запекания, предварительно смазанную маслом. Сверху полейте соусом и посыпьте тертым сыром. Выпекайте при температуре 180°C в течение 15-20 минут.