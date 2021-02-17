 

Пандемия обанкротила почти все рестораны Грузии

17.02.2021, 19:30, Новости дня
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Грузинские рестораторы в среду заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Рестораторы провели встречу с министром экономики страны Натией Турнава, настаивая на скорейшем открытии своих заведений. Рестораны, кафе и бары закрыты с конца ноября. С 15 февраля им разрешено торговать на открытых площадках, однако по погодным условиям сделать это почти невозможно. Они также заявили министру, что не имеют достаточно средств для того, чтобы регулярно тестировать персонал.

По словам ресторатора Марины Салуквадзе, власти срочно должны разрешить работу на закрытых площадках. «Уже 95 % рестораторов Грузии обанкротились», – сообщила она.

Салуквадзе пояснила, что мешает и комендантский час, который начинается в 21. 00 (20.00 мск). «Это катастрофа, – сказала она. – Это все крайне болезненно скажется на экономике Грузии». По ее словам, комендантский час должен начинаться позже, а ресторанам следует разрешить работать и в выходные дни. «Иначе сфера погибнет полностью», – сообщила Салуквадзе.

Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили сообщил о «смерти туризма» в стране в связи с пандемией коронавируса.

В Грузии почти 267 тысяч человек заболело коронавирусом, 3390 скончались.



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