“Золотые горы сулили!”: Кравец рассказала о попытках обмана со стороны Дрожжиной и Цывина

17.02.2021, 19:24, Разное

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Популярная актриса и модель Алена Кравец недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором проинформировала о несостоявшемся “сотрудничестве” с небезызвестными персонажами российского шоу-бизнеса – актрисой Натальей Дрожжиной и её супругом Михаилом Цивиным. По словам знаменитости, эпатажная пара ранее пыталась вовлечь её в сомнительные схемы.

Модель заявила, что Дрожжина и Цывин неоднократно предлагали ей стать лицом курируемого ими благотворительного фонда. “Уж как они обрабатывали меня, какие золотые горы сулили! Потом звали меня стать меценатом”, – пояснила Кравец. Однако, по её словам, в подобных посулах изначально чувствовалось нечто “нечистое”. В итоге актриса ответила на упомянутые предложения отказом, а позже узнала о неоднозначных делах, проворачиваемых парой со знаменитыми людьми, находящимися в пожилом возрасте.



Алена Кравец предположила, что упомянутые ей личности вполне могут заняться известной актрисой Светланой Светличной, находящейся в настоящий момент в непростых отношениях с родными. “Она лишила их наследства в виде квартиры. Вот теперь эта лиса Алиса и кот Базилио и могут взяться “дохаживать” несчастную Светлану Афанасьевну”, – резюмировала телезвезда. Об этом пишет Политэксперт.