 

Мнение: Госдума запретит демонстрировать нацистов

17.02.2021, 19:20, Разное
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Госдума принимает поправки к законоам, которые запрещают публично демонстрировать изображения осужденных нацистских преступников. Исключения будет сделано лишь для случаев, когда такие изображения публикуются для формирования негативного образа нацистов и нацизма, а также не содержать элементов пропаганды нацизма.

Госдума запретит демонстрировать нацистов

Законопроект предусматривает введение запрета на публичную демонстрацию на территории России изображений людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма.

В пояснительной записке говорится, что в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. Кроме того, в магазинах и на сайтах реализуется разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т. д.) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.

«Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ. Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», — отмечают авторы инициативы.

Поправки предполагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

http://duma.gov.ru/news/50776/ – цинк

Дегенераты постившие фотки Гитлера и Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" добились своего. В конечном итоге, именно прошлогодние высеры на 9 мая более прочего продвинули подобные поправки. Текущая же ситуация с Навальным и ветераном, лишь облегчает их принятие.  Уверен, что это не последние законодательные инициативы в этом направлении.

Комментаторов заранее предупреждаю, в пунктах правил блога уже есть указание на запрет рекламы нацизма и фашизма. Так что постарайтесь проявлять разумный подход при постинге картинок с нацистами в надлежащем контексте, чтобы модератору потом не приходилось самому все это разбирать и чистить то, что может вызвать вопросы у закона.

Источник: Colonel Cassad



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