 

Военный эксперт призвал отправить “ЧВК Вагнера” охранять Белый дом

17.02.2021, 19:02, Разное
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Пентагон рассматривает возможность оставить войска Нацгвардии в столице страны – Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом стало известно от источника в военном ведомстве страны.

В настоящее время планируется сохранить бойцов Нацгвардии в столице до середины марта. Это, по данным Forbes, обойдется американским налогоплательщикам в 483 миллиона долларов.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя сохранение американских войск в Вашингтоне, предложил отправить к Белому дому и Капитолию отставных военных специалистов из России.

“Мне кажется, что американскому руководству нужно обратиться к российским отставникам, которые последнее время все чаще и чаще встают на защиту мира и демократии во всем мире”, – написал Пригожин на своем англоязычном канале в Telegram.

Военный писатель Алексей Суконкин объяснил, с чем связаны такие меры американских властей в Вашингтоне.

“Американцам явно покоя не дает штурм Капитолия. Когда внутри страны назревает бунт, становится страшно. И они боятся. Самое смешное, что все сделано было ровно по тем же лекалам, которые Соединенные Штаты используют для революций в других странах”, – заявил специалист.

При этом эксперт выразил уверенность, что нацгвардейцам США вряд ли под силу справиться со сторонниками экс-главы Белого дома, которые намерены вернуться в Капитолий.

“Не уверен, что американской нацгвардии под силу справиться с реднеками. Я предлагаю отправить туда “ЧВК Вагнера”. Эти ребята могут навести там порядок и обеспечить полную безопасность за пару дней. Заодно может быть дисциплину в американском истеблишменте подтянут”, – отметил Суконкин.

По его словам, “вагнеровцы” уже доказали своей работой, что они способны стабилизировать ситуацию в любой точке планеты.

Опыт у “ЧВК Вагнера” уже есть, и в отличие от того же Blackwater (американская ЧВК), как показывает практика, наши музыканты [так “вагнеровцев” называют в соцсетях] несут мир в регионы своего присутствия”, – резюмировал Суконкин.

В настоящее время около 6000 военнослужащих Национальной гвардии патрулируют Вашингтон, округ Колумбия, после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января. В какой-то момент в округе Колумбия насчитывалось, по разным оценкам, до 26 000 членов Национальной гвардии. Они были призваны обеспечить безопасность при инаугурации президента Джо Байдена в январе.

После бунта в Капитолии американская армия создала трехмильный периметр вокруг территории Капитолия, укомплектованный заграждениями, укрепленными заборами и колючей проволокой.



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