Житель Тверской области выбросил пятилетнего сына с балкона

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17.02.2021, 19:02, Разное
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В городе Торжок Тверской области мужчина выбросил с балкона своего пятилетнего сына. Мальчику чудом удалось выжить.

Представители регионального управления СК России сообщили, что ребёнок упал с высоты третьего этажа. По счастливой случайности он рухнул на заснеженный козырёк магазина, что спасло ему жизнь. Медики выявили у него ушиб шеи. Мотивы нерадивого отца остаются неизвестными. По предварительным данным, 30-летний мужчина заперся в комнате с сыном, прежде чем совершить преступление, передаёт Vse42.ru.



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