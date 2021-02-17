У женщин диапазон нормального артериального давления оказался ниже, чем у мужчин
17.02.2021, 19:00,
Разное
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Сегодня пределом нормы верхнего (систолического) давления считается показатель 120 мм ртутного столба.Чем он выше, тем тяжелее сердцу закачивать кровь. Устойчивое превышение давления сигналит о гипертонии — главном факторе риска многих сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и сердечную недостаточность.
В новом исследовании группа исследователей из США и Финляндии проанализировала результаты четырех крупных исследованиях, в которых представлены данные об измерении артериального давления у более 27 тысяч человек. 54% этой выборки составляли женщины.
Ученые определили, что для женщин пороговый показатель нормального верхнего давления был ниже, чем для мужчин — 110 мм рт.ст. по сравнению с 120 мм рт.ст. Превышение этого уровня было связано с риском развития любой сердечно-сосудистой патологии. Выяснилось также, что женщины имеют более низкий порог артериального давления в отношении риска каждого конкретного сердечно-сосудистого заболевания.
По мнению авторов исследования, это открытие должно быть поводом для переосмысления существующих рекомендаций для того чтобы выработать эффективные меры профилактики и диагностики болезней сердца у женщин.
В прошлом году эта же группа исследователей опубликовала результаты своего исследования, которое подтвердило, что из-за разницы в биологии и физиологии женщины могут быть более восприимчивыми к разным сердечно-сосудистым заболеваниям, чем мужчины. Ученые также выяснили, что у женщин старение сосудов происходит быстрее, чем у женщин.
Эти данные согласуются результатами общенационального исследования в США, показавшего устойчивый рост смертности женщин от болезней сердца с 2010 года. В результате абсолютный разрыв в смертности между онкозаболеваниями и ССЗ сократился с 32,7 до 23,0 на 100 000 человек в год. Вопреки расхожему мнению о том, что большинство проблем с сердцем у женщин возникают с наступлением менопаузы, анализ показал, что минимум у трети пациенток они появились задолго до 65 лет.
Эта тревожная тенденция во многом связана с тем, что женщины часто уделяют больше внимания здоровью членов своей семьи, но не своему собственному, считает доктор Эрин Мичос (Erin Michos) из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), ведущий автор исследования.
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