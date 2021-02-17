 

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в Лондоне

17.02.2021, 18:42, Разное
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Вечером 17 февраля был госпитализирован 99-летний супруг королевы Великобритании принц Филипп. Первым об этом сообщили BBC и CNN. Известно, что герцог Эдинбургский пройдет обследование и последующее лечение в больнице имени Эдуарда VII. Источники сообщают, что серьезного повода для беспокойства нет и принца, который в июне отметит 100-летний юбилей, выпишут уже через несколько дней.

Поводом для госпитализации стали жалобы герцога на плохое самочувствие, а в госпиталь его направили скорее по рекомендации личного врача монарха. Единственое, в чем можно быть уверенным, – принц не болен новой коронавирусной инфекцией. 9 января и он, и королева Елизавета II привились от COVID-19.Королева Елизавета II и принц ФилиппКоролева Елизавета II и принц Филипп женаты с 1947 года и в ноябре прошлого года супруги отметили 73-ю годовщину свадьбы. Серьезных проблем со здоровьем у герцога никогда не было: в 2011 году ему провели операцию по коронарному стентированию, в 2018-м сделали операцию на бедре. Однако в январе 2019 года принц серьезно напугал подданных, попав в ДТП. Он был за рулем Range Rover, но в какой-то момент не справился с управлением и врезался в проезжавший мимо автомобиль Kia. Как он сообщил потом полиции, его “ослепило солнце”. В Kia находились две женщины, которым потребовалась медицинская помощь – они получили порезы и ушибы – и ребенок. От мощного удара автомобиль принца Филиппа перевернулся на дороге. По словам полицейских, герцог Эдинбургский был в сознании, но очень шокирован. Лишь спустя полгода он снова появился на публике, а заодно сдал водительские права и решил больше не садиться за руль.



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