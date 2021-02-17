Голикова открыла мультиформатное пространство для молодежи

17.02.2021, 18:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Дня российских студенческих отрядов в Москве открыла мультиформатное пространство «СО.Здание» – первое в РФ здание подобного формата, которое станет местом для свободного самовыражения подростков и молодежи.

Идея создания пространства появилась в 2017 году, когда заместитель председателя правительства Виталий Мутко на встрече со стройотрядовцами в Калининграде поддержал предложение – создать всероссийский музей РСО в Москве, говорится в сообщении на сайте Росмолодежи.

Поздравили студентов и приняли участие в церемонии заместитель руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина.

«Поздравляю Российские студенческие отряды с этим замечательным праздником! Движение РСО распространяется не только по России, но и за ее пределами. Хочется поблагодарить руководителей организаций за то, что они предоставляют студентам не только возможность участия в трудовых проектах, но и возможность получить и освоить свою профессию», – сказала в ходе церемонии открытия Голикова.

Далее были награждены лучшие и подведены итоги 2020 года. Знамя лучшего регионального отделения получили отряды Омской области. Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил центральный штаб за высокую оценку деятельности и пожелал дальнейших успехов.