Названо число «невыездных» должников в Москве

17.02.2021, 18:36, Новости дня

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В прошлом году московские судебные приставы вынесли почти 500 тыс. постановлений об ограничении выезда должников, сообщил на расширенной коллегии Главного управления ФССП по Москве главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

«За 12 месяцев 2020 года судебными приставами вынесено свыше 455 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны», – передает его слова ТАСС.

При этом каждое восьмое (более 37 тыс.) постановление касалось должников по алиментам. По состоянию на 31 декабря 2020 года действовало более 28 тыс. постановлений об ограничении выезда, из них 6,5 тыс. в отношении неплательщиков алиментов.

Таким образом, в Москве сотрудники ФССП на четверть чаще выносили ограничение выезда должникам. В 2019 году было вынесено 365 тыс. ограничений, общая сумма их долга оценивалась в 729 млрд рублей.

По всей РФ в 2019 году временный запрет на выезд из страны действовал в отношении 3,4 млн должников.