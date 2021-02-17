 

ДНР предложила провести международную конференцию по Минским соглашениям

17.02.2021, 18:36, Новости дня
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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) инициировала проведение международной конференции о выполнении Минских соглашений с участием ОБСЕ, стран-членов ООН, Киева и республик Донбасса, сообщила полпред ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова.

«Поскольку в настоящий момент переговоры в контактной группе фактически заблокированы из-за позиции Киева, мы приняли решение инициировать проведение международной научно-практической конференции «О выполнении минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой со ссылкой на пресс-службу МИД ДНР.

Конференция может быть проведена в Минске. Предполагается, что участвовать в ней будут не только стороны конфликта – Киев и Донбасс – «но и посредники в лице ОБСЕ и стран-гарантов, а также представители государств-членов ООН».

«Однако, эта идея, как и множество других предложений республик, не нашла поддержки у представителей Украины, хотя каких-либо внятных и конструктивных контраргументов озвучено не было. При этом, мы признательны посредникам в лице Российской Федерации, которые положительно оценили нашу инициативу и высказали готовность содействия в проведении данной конференции», – добавила Никонорова.

Ранее экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк рассказал, что отказ от Минских соглашений может обернуться для Украины потерей Донбасса за пару месяцев.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.



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